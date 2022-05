La acción de la mujer para evitar todo tipo de conflicto bélico en el planeta existe desde tiempos inmemoriales, y por eso, cada 24 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, con el principal objetivo de lograr la incorporación de las mujeres en los procesos de paz mundial.

La celebración de esta importante fecha, tiene su origen a partir de la década de los 80, gracias a la conformación de un grupo de mujeres pacifistas de algunos países europeos y de los Estados Unidos de América, y cuyo objetivo fue la lucha en contra de la carrera armamentista y el uso de armas nucleares.

Durante estos años, se levantaron muchos movimientos pacifistas y uno de ellos fue el llamado Asociación de Mujeres Parlamentarias por la Paz, siendo una de las principales protagonistas Maj Britt Theorin, quien en su rol de presidente de la organización de Naciones Unidas, fue pieza clave para la incorporación de la mujer para acabar con el desarme y alcanzar la paz.

Se sabe, que desde el año 1915, cuando se llevó a cabo el Congreso Mundial de la Haya, se pudo visibilizar a la mujer y darle la oportunidad de participar de forma activa para alcanzar importantes avances, en todo lo concerniente a la paz y otros logros, en pos de una sociedad más justa, digna y libre de enfrentamientos bélicos y guerras injustas.

El pacifismo es el rol de la mujer (Archivo).

El rol de la mujer, a través de la historia, ha sido de gran importancia para lograr cambios y avances importantes en la sociedad. Gracias a su contribución en los distintos ámbitos de la vida, se pudo lograr grandes avances no solo en el campo tecnológico y científico, sino en muchas áreas del acontecer diario.

Por esta razón, se acordó, en el Consejo de las Naciones Unidas, una mayor participación de la mujer para consolidar la paz en el mundo. A esta conclusión se llegó, debido al excelente desenvolvimiento que tuvo el género femenino, cuando no le fueron vulnerados sus derechos, sino que, por el contrario, han sido tratadas con igualdad, respeto e inclusión.

Sin embargo, en muchos países del mundo, las mujeres siguen enfrentando retos y desafíos para que su derecho a la educación, al trabajo, la familia e incluso la vida, le sean permitidos, lo cual no ocurre, sobre todo, en los lugares donde los conflictos por guerras y problemas bélicos están a la orden del día.

Efemérides: otros hechos

Nicolás Copérnico: pieza importante de la ciencia

1543 - Murió Nicolás Copérnico, quien fue un astrónomo prusiano que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Además, es considerado como una pieza clave para la llamada "Revolución científica" que se dio en la época del Renacimiento.

Inauguración del puente de Brooklyn

1883 - Tras trece años de construcción, se inauguró en la ciudad estadounidense de Nueva York el Puente de Brooklyn, que en aquel momento era el puente colgante más grande del mundo. Tiene casi 1.900 metros de largo y es un ícono de la "Gran Manzana" junto a otros edificios y sitio

Bob Dylan: en la mesa de los grandes

1941 - Nació Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, quien es un cantante, compositor y poeta estadounidense, que es considerado como una figura influyente en la historia de la música. Entre sus canciones más destacadas figuran "Like a rolling stone" y "Blowin in the wind", entre otras.

Eric Cantoná: furia en el campo de juego

1966 - Nació Eric Cantoná, quien es un exfutbolista francés considerado como un rebelde adentro y fuera de un estadio. Se desempeñó en equipos como Manchester United, Auxerre, Olympique de Marsella, Girondins, Montpellier Nimes y Martigues de Francia, además de representar a su selección.

Rodrigo Bueno: simplemente "El Potro"

1973 - Nació Rodrigo Bueno, quien fue un cantante de cuarteto, que se transformó en su carrera en uno de los íconos de este ritmo musical. Grabó varios discos y sus principales canciones son "La mano de dios", "Soy cordobés", "Yerba mala" y "Lo mejor del amor", entre otras.