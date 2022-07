El cerebro es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo, ya que controla las actividades cognitivas (pensar, abstraer, leer) y reacciones del organismo (acciones y funciones corporales en respuesta a estímulos sensoriales) y por ello, el 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro.

Lo cierto, es que fue la Federación Mundial de Neurología (WFN por sus siglas en inglés) quien elevó su voz para proclamar el Día Mundial del Cerebro, para celebrar el 22 de julio, promoviendo de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre su potencial, riesgos y enfermedades.

Cada año, la WFN elige un tema central y este 2022 se enfoca en conseguir una buena salud cerebral para todos, reduciendo la carga global de trastornos neurológicos.

Hay una serie de particularidades que tiene el cerebro humano, como que consume un 20% de la energía y oxígeno que consume el organismo, en una partícula casi microscópica se pueden localizar alrededor de 100.000 neuronas, representa el 2% del peso corporal, está conformado por un 73% de agua, transporta la información a una velocidad de 268 millas por hora. Más rápido que un vehículo de Fórmula 1.

Según la zona trata la funcionalidad (Imagen ilustrativa).

Cabe destacar, que la funcionalidad del lado izquierdo del cerebro está asociada con el análisis, lógica, matemáticas, lenguaje y secuencia. Mientras que el lado derecho desarrolla la creatividad, la intuición, los sentimientos, la imaginación y las artes.

A pesar de haber aumentado los niveles de expectativas de vida del ser humano en las últimas décadas, debemos mantener nuestro cerebro saludable en la etapa de la vejez. Es muy importante el consumo de nutrientes (aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales), para optimizar la función cognitiva en esa etapa de vida.

Cerebro: cuidados importantes

El cerebro es nuestro centro de procesamiento de datos y requiere de cuidados preventivos para garantizar su óptimo funcionamiento en la edad adulta y en la vejez. Estas son algunas orientaciones indicadas por los especialistas: la alimentación saludable es fundamental, con una dieta rica en frutas, verduras, vegetales y pescados, favoreciendo el transporte de oxígeno y nutrientes para su correcto funcionamiento.

Mantenerse activo desde el punto de vista cognitivo, mediante juegos de memoria, rompecabezas, elaboración de pasatiempos (crucigramas, sopa de letras, Sudoku).

Hacer ejercicios o alguna actividad física regularmente.

Controlar los factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, azúcar en la sangre, consumo de drogas y cigarrillos.

Controlar el estrés, la ansiedad y la depresión. Buscar ayuda especializada. Mantener la interacción social, estrechando vínculos con la familia, amigos y el entorno laboral, así como participar en actividades de esparcimiento (eventos sociales, recreativos, deportivos) para un desarrollo psicológico saludable.

Efemérides: otros hechos

Danny Glover: un actor de raza

1946 - Nació Danny Lebern Glover, quien es un actor, director y activista estadounidense, que además es embajador de buena voluntad de UNICEF. Entre sus películas destacadas figuran "Silverado", la saga de "Arma mortal", "Depredador 2", "Maverick", "2012" y "Jumanji: el siguiente nivel".

Ulises Butrón: un grande entre grandes

1961 - Nació Ulises Butrón, quien fue un músico, guitarrista, cantante y productor, que formó parte de la banda Soda Stereo en sus inicios y luego de Metrópoli, Además, formó parte de las agrupaciones de Fito Páez, Miguel Mateos y Luis Alberto Spinetta. También estuvo en La Guardia del fuego.

Emilio Butragueño: un "buitre" al acecho

1963 - Nació Emilio Butragueño, quien es un exfutbolista y dirigente español que hoy es uno de los directivos del club Real Madrid. Se desempeñó como jugador en Castilla, Real Madrid y Atlético Celaya de México, además de jugar en la selección de su país. Ganó seis ligas locales y dos copas UEFA (hoy Europa League).

Selene Gómez: una voz angelical

1992 - Nació Selena Marie Gómez, quien es una cantante, compositora, actriz, productora de televisión y diseñadora de moda estadounidense, que hoy es una de las figuras influyentes de la juventud internacional. Algunos de sus temas destacados son "Trust in me", "Naturally" y "Falling down".

Dennis Farina: otro duro que se fue

2013 - Murió Dennis Farina, quien fue un actor de cine y televisión estadounidense, que es conocido por realizar papeles actorales como policía o mafioso. Entre sus películas más destacadas figuran "Código de silencio", "Rescatando al soldado Ryan", "Aquel viejo sentimiento" y "Snatch".