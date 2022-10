El Dulce de leche es desde siempre uno de los productos más exquisitos que existen, ya que puede degustar con pan, galletitas, en una torta o hasta en un gusto de helado, y es por eso, es que desde el año 1998, cada 11 de octubre ha sido designado como el "Día Mundial del Dulce de Leche". Lo cierto, es que si bien esa delicia inigualable lleva la patente de "gran invento argentino", varios se pelean por los laureles de su creación.

Conocido como arequipe, manjar blanco, cajeta o caramel (según el lugar del mundo en el que uno se encuentre) la simple mezcla de leche con azúcar ha generado millones de fanáticos a lo largo de varias generaciones durante al menos dos siglos. Es de origen polémico, ya tanto Uruguay como Brasil dicen ser sus inventores, pero la realidad es que, como el colectivo y la birome, es un patrimonio bien argentino.

Cabe destacar, que existen sobre la creación del dulce de leche muchas historias a su alrededor, aunque tal vez la más conocida sea la que se refiere a un "accidente" histórico. Corría el año 1829 y en la zona de Cañuelas, a 65 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el federal Juan Manuel de Rosas y el unitario Juan Lavalle, iban a firmar un pacto que pusiera fin a las interminables guerras entre ambas facciones políticas que asolaban por aquel entonces.

Aquella mañana de julio, el general Lavalle llegó al campamento de Rosas y como "el procurador" no se encontraba en el lugar, Lavalle se recostó en la cama de su pariente y enemigo político, donde se quedó profundamente dormido.

El dulce de leche nació en una estancia de Cañuelas (Archivo).

En ese momento, una de las criadas de Rosas que estaba preparando la denominada “lechada”, (leche con azúcar con la que el Restaurador tomaba mates) al advertir lo que consideraba una insolencia del unitario, salió corriendo para dar aviso de la situación a los guardias. Mientras tanto, la lechada seguía calentándose, y quemándose a borbotones.

Cuando Rosas llegó al pie de su catre, en lugar de enojarse con la situación, dejó que el guerrero continuara su descanso e inmediatamente pidió su mate. Lamentablemente, la lechada era ya un jarabe espeso de color marrón que supuestamente no servía para nada. Sin embargo, se cuenta que a Rosas se le ocurrió probar aquella jalea y que le resultó exquisita, y que en la actualidad todos conocemos y degustamos a cucharadas.

