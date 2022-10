El 23 de octubre es el Día Internacional del Leopardo de las Nieves, una celebración que surgió por iniciativa de los Estados del Área de Distribución del Leopardo de Las Nieves del Asia Central, durante un foro celebrado en el año 2015, en el marco del Programa Mundial de Protección del Leopardo de Las Nieves y su Ecosistema (GSLEP).

Lo cierto, es que esta especie sufrió un declive del 20% en las últimas dos décadas, razón por la cual se han promovido acciones orientadas a su conservación y preservación. El Leopardo de Las Nieves o Irbis (Panthera Uncia) es un mamífero carnívoro que se encuentra ubicado geográficamente entre Uzbekistán, Mongolia y la zona occidental de China.

Actualmente, se contabilizan menos de 5.000 animales de esta especie de felinos, la cual está en inminente peligro de extinción. Esta especie está considerada en situación vulnerable, de acuerdo a la clasificación internacional de animales amenazados.

Una de las principales causas del peligro de extinción radica en la fragilidad de su hábitat natural, ubicado en las altas montañas de Asia Central que abarcan las cabeceras de los mayores ríos de Asia, motivado al cambio climático y el aumento de temperatura que afecta drásticamente las reservas de agua dulce en esas extensiones territoriales.

Leopardo de la nieve: ¿Dónde se lo encuentra?

Cabe destacar, que es conocido como "el fantasma de las montañas", ya que no es fácil verlos, su hábitat natural se ubica en praderas de montañas en doce estados ubicados en Asia Central y Meridional, en altitudes que varían de 600 a 5.000 metros sobre el mar.

Se ubican geográficamente en los siguientes países de Asia Central: Afganistán, Bután, China, India, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.

Además, cazan y matan presas con un peso superior a 3 veces su propio peso y el periodo de gestación de esta especie es de 90 a 100 días, con camadas de 3 a 4 crías. El calentamiento global podría afectar el hábitat del leopardo de las nieves en los próximos 50 años.

Estos animales enfrentan la caza furtiva (Imagen ilustrativa).

Son carnívoros, se alimentan de mamíferos y aves: carneros, jabalíes, íbices siberianos y marmotas, son animales crepusculares, siendo muy activos en el amanecer y anochecer, son muy precavidos y se caracterizan por su capacidad de camuflaje y es considerado un animal sagrado en algunas regiones de Asia.

Por otra parte, son víctimas de la caza furtiva e ilegal para la comercialización de su piel, huesos y otras partes del cuerpo, utilizadas en la medicina tradicional asiática, incremento del tráfico de la especie, para fines comerciales y privados.

También sufren la degradación de su hábitat de alta montaña, debido al cambio climático o calentamiento global, y hay una disminución de las especies animales necesarias para su alimentación y hábitos de caza.

Efemérides: otros hechos

José Félix Uriburu: familia de presidentes

1914 - Murió José Félix Evaristo Uriburu, quien fue un abogado y político que llegó a ser presidente de la nación en el período entre 1895 y 1898. Durante su mandato, el gobierno llevó adelante una política de inversiones públicas, como el Museo Nacional de Bellas Artes, Facultad de Medicina o la Escuela Otto Krause.

Johnny Carson: el señor show

1925 - Nació Johnny Carson, quien fue un actor, comediante, presentador de televisión y escritor estadounidense que tuvo una trayectoria de medio siglo. De hecho, su ciclo "The tonight show" tuvo una duración de 30 años al aire, además recibió seis premios Grammy, entre otros galardones.

Pelé: simplemente O Rei

1940 - Nació Edson Arantes Do Nascimento, más conocido como Pelé, quien es un exfutbolista brasileño que es considerado como uno de los mejores de la historia. Se desempeñó en el Santos, Cosmos de Nueva York y la selección nacional con la cual ganó tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970).

Charly García: prócer del rock nacional

1951 - Nació Carlos Alberto García, más conocido como Charly García, quien es un músico, compositor, cantautor y productor de rock que es uno de los íconos de la música nacional. Algunos de sus temas más destacados son "Yo no quiero volverme tan loco", "No me dejan salir" y "Cerca de la revolución".

Federico Moura: pasión por la música

1951 - Nació Federico José Moura, quien fue un músico, cantautor, compositor y productor de rock, que es considerado como uno de los más influyentes de nuestro continente. Algunos de sus temas más importantes son "Pronta entrega", "Una luna de miel en la mano" e "Imágenes paganas".