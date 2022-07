El mundo de los Objetos Voladores No identificados es desde siempre un tema de atracción para quienes creen en su existencia y para los que no, por eso, cada 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIS, también conocido como World Ufo Day, promovido por miles de fervientes creyentes, seguidores e investigadores particulares de este fenómeno y su férrea creencia de que no estamos solos en el Universo y que existen seres más avanzados en el espacio exterior.

Cabe destacar, que durante la celebración en diversas partes del mundo se llevan a cabo las siguientes actividades: maratones de películas y series de ciencia ficción, congregaciones públicas para observar el cielo en busca de objetos extraños, recorridos a sitios emblemáticos, entre otros eventos.

El término OVNI fue creado en el año 1953, inspirado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y proviene de la traducción del término en inglés UFO (Unidentified Flying Object). Es definido como un objeto volador, real o imaginario, no identificado por el observador y de origen desconocido.

En tanto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), el cual investiga y elabora informes de aeronaves no identificadas encontradas por aviadores militares de ese país. Esta iniciativa se ocupa de amenazas planteadas por aviones, misiles y aviones no tripulados.

Ovnis: clasificaciones

De acuerdo a las evidencias encontradas sobre objetos voladores no identificados, investigadores y expertos en OVNIS establecieron diversas clasificaciones sobre la forma de los mismos, siendo las más comunes las siguientes: Triángulo o Delta: con forma triangular, Disco: de forma plana, generalmente luminosa o metálica, Esfera: con formas redondeadas y esferas translúcidas o luminosas y Foo fighters: rayos globulares.

De acuerdo a las investigaciones del denominado Proyecto Libro Azul, el astrónomo Josef Allen Hynek propuso 2 clases de observaciones de los objetos voladores no identificados:

1) Encuentros lejanos: realizados a más de 150 metros de distancia: Objetos vistos con formas redondas. Detecciones realizadas por radares primarios que no se identifican a sí mismas. Luces nocturnas no asociadas a las luces de aeronaves convencionales.

Josef Hynek presentó el Proyecto Azul (Archivo).

2) Encuentros cercanos: realizados a menos de 150 metros de distancia: Al divisar un objeto no identificado en el aire o en el suelo. Cuando el objeto deja alguna huella (por ejemplo, marcas en la tierra). Cuando se observa algún tripulante, siendo esta modalidad la menor reportada hasta ahora.

En tanto, otros escritores agregaron estas clasificaciones de encuentros cercanos: 1) Casos de abducción: cuando algo o alguien ajeno ingresa al objeto no identificado, 2) Contactos telepáticos: de mente a mente y 3) Señales radiales o astronómicas.

Efemérides: otros hechos

Nostradamus: predicciones a futuro

1566 - Murió Michel Nostradame, más conocido como Nostradamus, quien fue un médico y supuesto adivino francés, dueño de varios augurios que siglos más tarde se llevaron a cabo. El libro "Las profecías" fue publicado en 1555 y en él se detallan hechos como guerras, catástrofes u otros episodios de la historia.

Carlos Menem: estadista y presidente

1930 - Nació Carlos Menem, quien fue un abogado, empresario y político, que fue presidente de la nación entre los años 1989 y 1999. Además, se desempeñó como gobernador de la provincia de La Rioja entre 1973 y 1976, y 1983 y 1989. También, ocupó el cargo de senador nacional.

Ernest Hemingway: escritura de oro

1961 - Murió Ernest Hemingway, quien fue un novelista, cuentista y periodista estadounidense, que se adjudicó el Premio Nobel de Literatura en 1954 y un año antes, se adjudicó el Premio Pulitzer por "El viejo y el mar". Entre sus principales obras figura "¿Por quién doblan las campanas?", entre otras.

Lindsay Lohan: canto y actuación

1986 - Nació Lindsay Lohan, quien es una actriz, cantante, empresaria y modelo estadounidense, que ganó diversos premios. Entre sus películas más representativas figuran "Machete", "Scary Movie 5", "Confesiones de una reina de drama adolescente" y "Sé quién me mató", entre otras.

James Stewart: época dorada del cine

1997 - Murió James Stewart, quien fue un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, que se adjudicó dos Premios Oscar, uno en 1941 como mejor actor en "La historia de Filadelfia" y otro a la trayectoria en 1985. Algunas películas importantes son "Qué bello es vivir" y "Harvey", entre otras.