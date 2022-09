En 1958, durante el IV Congreso de la Organización Mundial de Periodistas (OIP), llevado a cabo en la ciudad rumana de Bucarest, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fucik, escritor y periodista checoslovaco, que fue ejecutado por los nazis en 1943.

La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión.

Es necesario recordar que, en la actualidad, los periodistas siguen siendo objeto de ataques, encarcelamientos, secuestros y asesinatos por ejercer su profesión. Por ello, la importancia de homenajearlos y reconocer el papel que tienen en la sociedad.

La Organización Mundial de Periodistas (OIP) se formó en 1946 durante un congreso realizado en Copenhague (Dinamarca) con la fusión de la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas de los Países Aliados y libres.

Julius Fucik, mártir de la causa

Durante un buen tiempo representó a los periodistas del mundo, sin embargo, como consecuencia de la polarización política reinante durante la Guerra Fría, para el año 1950 se encontraba controlada por los comunistas, por lo que los miembros ajenos a esta ideología decidieron retirarse y relanzar la Federación Internacional de Periodistas en 1952.

En tanto, Fucik nació el 23 de febrero de 1903 en Praga (Checoslovaquia), estudió filosofía y en 1921 ingreso en las filas del Partido Comunista. Comenzó escribiendo artículos teatrales y literarios. Posteriormente, sería redactor de reportajes sociales y culturales publicados en el periódico Rude Pravo y la revista Tvorba, ambos de ideología comunista.

Julius Fucik.

Debido a su militancia y escritos a favor del comunismo y en contra del fascismo, fue detenido en diferentes ocasiones. Aun siendo perseguido, continuó con su trabajo de redactor y activista, pero desde la clandestinidad y utilizando el pseudónimo de "Doctor Horak".

En abril de 1942, fue detenido por la Gestapo y trasladado a Berlín, luego lo llevarían a la prisión de Pankrác, en Praga, donde fue torturado y decapitado en 1943. Sin embargo, mientras se encontraba vivo logró sacar de la cárcel un reportaje denominado "Al pie de la horca".

Mientras Fucik se encontraba recluido en la celda 207 de la prisión Pankrác, un guardia de las SS de origen checo que lo llevaba a la celda entabló conversación con él y posteriormente le trajo un lápiz y un papel que no quiso utilizar por temor a que se tratase de una trampa.

Sin embargo, con ellos escribiría hoja por hoja "Al pie de la horca", un reportaje que cuenta sobre las condiciones y vida de la prisión: personas, torturas, salas y sentimientos. Estos escritos serían recopilados y publicados con posterioridad a su muerte.

Efemérides: otros hechos

Ricardo Montaner: de Valentín Alsina al mundo

1957 - Nació Héctor Eduardo Reglero Montaner más conocido como Ricardo Montaner, quien es un cantautor argentino-venezolano que vendió a lo largo de su vasta carrera más de 65 millones de copias de todos sus álbumes. Algunas de sus canciones más destacadas son "Tan enamorados", "Será", "Vamos pa' la conga", "Déjame llorar" y "Cachita".

Leopoldo Torre Nilsson: adiós, al gran director

1978 - Murió Leopoldo Juan Torre Nilsson, quien fue un realizador, productor y escritor que renovó el estilo de filmación, hasta definir una imagen que hace reconocibles todas sus películas. Entre las películas que dirigió se cuentan "La casa del ángel", "Fin de fiesta", "Un guapo del 900", "La mano en la trampa" y "Güemes, la tierra en armas"

Pink: un toque de color a la música

1979 - Nació Alecia Beth Moore más conocida como Pink, quien es una cantante, bailarina, actriz y compositora estadounidense que ganó 3 Premios Grammy, 7 MTV Video Music Awards y 4 Billboard Music Awards. Algunas de sus canciones más importantes son "There You Go", "Most Girl", "Lady Marmalade", "Get the Party Started" y "Just Like a Pill".

Walter Olmos: demasiado joven para mori r

2002 - Murió Walter Olmos, quien fue un cantante argentino de cuarteto que era considerado como una de las grandes promesas de dicho género, hasta el momento de su fallecimiento. Pudo sacar cuatro discos de estudios, los cuales fueron "A pura sangre", "De Catamarca al mundo", "La locomotora" y "De colección".

Rubén Peucelle: el “ancho” de grandes y chicos

2014 - Murió Rubén Peucelle, quien fue un luchador profesional que integró la conocida troupe de "Titanes en el ring", el popular programa que se veía en la televisión en las décadas del 70 y 80 en nuestro país con la presencia de su mentor, Martín Karadagian. El "ancho" Peucelle fue uno de los luchadores más destacados y queridos del ring.