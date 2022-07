En el mundo de las bebidas alcohólicas se pueden divisar y degustar grandes grupos y diferencias a la hora de degustarlas, y en esa gama de posibilidades aparece el tequila, cuyo 24 de julio se celebra el Día Internacional de esta bebida, la cual tiene un sello mexicano que se consume en todo el planeta acompañado con sal y limón.

Lo cierto, es que alguna vez todos hemos tenido la ocasión de probar esta bebida alcohólica tan singular, la cual causó importante reacción en algunos y en otros, se tomó como una bebida normal, según el paladar del consumidor.

Cabe destacar, que la fecha se ha elegido porque justo un 24 de julio de 2006 la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial el paisaje del agave (plantas de las que se extrae el tequila) y las antiguas instalaciones industriales de Tequila.

Conviene recordar además que el tequila tiene otra celebración en el calendario, ya que el tercer sábado de marzo se celebra en México el Día Nacional del Tequila, lugar donde nació esta bebida.

Tequila: ¿Cómo se produce?

En cuanto a su producción, el tequila es una bebida destilada que se extrae de las plantas de agave azul y que originalmente se empezó a elaborar en la ciudad mexicana de Jalisco. De hecho, es la bebida más representativa de aquella nación, aunque ya se exporta a todo el mundo y otro punto, es que cuenta con Denominación de Origen, regulada por un Consejo Regulador.

Por otra parte, el tequila sale del corazón de la planta del agave azul, una especie de piña de donde se extrae la materia prima. Su proceso de elaboración puede durar más de 10 años desde que se planta el agave hasta su maduración.

El ágave azul es la planta que se utiliza para hacer el tequila (Imagen ilustrativa).

En tanto, tanto su plantación como su elaboración deben hacerse en los territorios que están declarados en la Denominación de Origen Tequila (DOT). Están incluidos 181 municipios de cinco estados de la República Mexicana: Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán.

Por otra parte, se pueden distinguir dos categorías en el tequila: 1) tequila: se elabora a partir de una mezcla de azúcares de los cuales el 50% al menos debe provenir del agave y 2) tequila 100% agave: se elabora únicamente a partir de azúcar proveniente del agave.

Además, dependiendo del tiempo y el modo de maduración, podemos distinguir las siguientes variedades del tequila en el mundo: Blanco o plata, Joven u oro, Reposado, Añejo y Extra añejo.

Efemérides: otros hechos

Simón Bolívar: líder americano

1783 - Nació Simón José Bolívar Palacios, quien fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Se trató de una de las figuras más representativas en las guerras del continente frente a los españoles, siendo partícipe en la independencia de varios países de la región.

Linda Carter: una mujer "maravillosa"

1951 - Nació Lynda Carter, quien es una actriz y cantante estadounidense que es reconocida a nivel mundial, por protagonizar la serie televisiva "La mujer maravilla". Entre sus películas más destacadas figuran "Super soldados", "Los Dukes de Hazzard", "Brillando en una botella" y "Cielo alto".

Karl Malone: con la "naranja" en la cabeza

1963 - Nació Karl Malone, quien fue un ex basquetbolista estadounidense y que, actualmente, es el segundo jugador con más tantos anotados en la NBA. Ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, dos veces recibió el Premio al jugador más valioso. Se desempeñó en Los Ángeles Lakers y Utah Jazz.

Vicentico: un canto a la música

1964 - Nació Gabriel Fernández Capello más conocido como Vicentico, quien es un cantante, músico y compositor que es el cofundador de la banda Los Fabulosos Cadillacs. Recibió dos Premios Grammys latinos por sus canciones "Esclavo de tu amor" y "Creo que me enamoré".

Jennifer López: nace una estrella

1969 - Nació Jennifer López, quien es una cantante, actriz, bailarina, productora, empresaria y coreógrafa estadounidense, que vendió millones de discos en todo el mundo. Entre sus canciones más destacadas figuran "No me ames", "Jenny from the block", "Que hiciste", "On the floor" y "Dance again".