Un conocido eslogan dice que ¡Donar órganos, es donar vida!, y en cierta manera es una afirmación concreta, aunque requiere de un acto de amor y conciencia, sobre todo en aquellos casos en los cuales una persona perdió a un ser querido, pero que en caso de llevar a cabo esto, será para "extender la vida" de otro ser humano.

Por tal motivo, cada 30 de mayo, desde el año 1997 (fecha instaurada por el INCUCAI), se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Donación de Órganos, en homenaje al nacimiento del hijo de María Obaya, la primera mujer trasplantada hepática en un establecimiento de salud público, el Hospital Dr. Cosme Argerich de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

.

Cabe destacar, que los órganos que se trasplantan en Argentina son: riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino, y en el caso de los tejidos son los siguientes: córneas, piel, huesos, válvulas cardíacas, pero en estos casos, los trasplantes se efectúan a partir de donantes cadavéricos.

En tanto, un punto a tener en cuenta es que se pueden donar órganos en vida solo ante una necesidad extrema y frente a la falta de donantes cadavéricos, solo para el caso de trasplantes renales y hepáticos. En este último caso, debe existir un vínculo familiar entre el donante y el receptor de acuerdo a la legislación vigente, y siempre y cuando el médico especialista estime que no afectará la salud del donante y existan perspectivas de éxito para el receptor.

La Ley Justina cambió el paradigma de la donación de órganos (Archivo).

Por otra parte, a partir de la aplicación de la "Ley Justina", todas las personas mayores de edad son donantes de órganos, salvo que hubieran expresado su voluntad contraria. Sin embargo, sigue siendo muy importante conversar el tema y la voluntad de donar con familiares, allegados y amigos, ya que el fallecimiento de un ser querido es un momento traumático y difícil, y es importante que dentro de ese duro proceso todos tengan en claro cuál era la voluntad que la persona manifestó en vida.

Finalmente, se puede registrar la voluntad respecto a la donación de órganos y tejidos a través de los siguientes canales: 1) registrándose en el sitio web Mi Argentina, 2) en los Registros Civiles en el momento de tramitar el DNI, 3) enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino y 4) firmando un acta de expresión de voluntad en el INCUCAI o en los Organismos Provinciales.

Efemérides: otros hechos

Juana de Arco: heroína de Francia

1431 - Murió Juana de Arco, quien fue una joven campesina francesa que es considerada una heroína de su país por su papel durante la fase final de la Guerra de los Cien Años contra Inglaterra. La "Doncella de Orleans" fue beatificada en 1909 y en 1920 logró la canonización como santa de la Iglesia Católica romana por el papa Benedicto XV.

¡A toda marcha en Indianápolis!

1911 - Se llevó a cabo la edición inaugural de las 200 vueltas del circuito Indianapolis Motor Speedway (hoy conocida como las 500 millas de Indianápolis), ubicado en Estados Unidos. El primer piloto en ganar fue el local Ray Harroun, con un monoplaza en forma de bólido (Marmon Wasp), quien salió en la posición 28 y tras casi siete horas de carrera, se consagró ganador.

Victor Laplace: actor de mil caras

1943 - Nació Victor Laplace, quien es un actor, director y guionista de teatro, televisión y cine, que recibió varias distinciones en su trayectoria. Entre sus películas más destacadas figuran "Flores robadas en los jardínes de Quilmes", "No habrás más penas ni olvido", "Los gauchos judíos", "Eva Perón", "Cerca de la frontera" y "Extrañas salvajes", entre otras.

Marie Fredriksson: el alma de Roxette

1958 - Nació Gun-Marie Fredriksson, quien fue una cantante y compositora sueca, que junto a Per Gessle, conformaron el dúo Roxette, que vendió millones de discos en todo el mundo y algunos de sus discos alcanzaron varias veces el puesto número 1. Entre sus canciones más destacadas figuran "Listen to your heart", "Spending my time" o "How do you do", entre otras.

Último recital de "Los Piojos"

2009 - En el estadio de River Plate se realizó el último recital de la banda nacional "Los Piojos", en un evento que contó con la presencia de unos 60 mil espectadores. La banda de Andrés Ciro Martínez mantuvo en delirio a la gente por algo más de tres horas, hasta que el cantante gritó "chas gracias" tras su último tema y marcó el fin de una era.