Como ocurre cada 12 de setiembre en nuestro país, se conmemora el Día de la Industria Naval, y la fecha se tomó como referencia a lo ocurrido en 1961, cuando el Presidente de la Nación de aquel entonces, Arturo Frondizi, firmó un decreto que impulsó un ambicioso plan de renovación de buques mercantes.

Cabe destacar, que el mismo contemplaba el desarrollo de la empresa ELMA, que preveía la construcción de buques en el país para reforzar su flota.

Lo cierto, es que la industria naval debía crecer al ritmo de la producción de hierro y acero nacionales y, además, el comercio marítimo debía estar atendido por el Estado Nacional.

Por aquel entonces, los barcos de bandera argentina transportaban casi 8 millones de toneladas en sus bodegas y la flota de buques tanque de segunda mano se incrementaba sin cesar, incorporando unidades a la bandera. El transporte de cabotaje de hidrocarburos coincidía con el plan desarrollista del petróleo argentino.

Arturo Frondizi tuvo un ambicioso plan naval (Archivo).

En tanto, la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) presidida por el Contralmirante Horacio Esteverena, había recibido su primer barco nuevo ese año, el "Lago Nahuel Huapi" encargado a un astillero de la ex Yugoslavia, y ordenaba la construcción de un nuevo barco de pasajeros a España, el "33 Orientales".

El Contralmirante Esteverena, acompañado por un Directorio integrado por navieros notables de la época, logró la firma por parte del Poder Ejecutivo Nacional del mencionado decreto, que establecía un nuevo plan de renovación y expansión de la empresa estatal.

Industria naval: un plan a futuro

Cabe destacar, que el llamado Plan Esteverena consistía en dos etapas, y en la primera, se encargarían buques en el exterior; y en la segunda, se encargarían buques exclusivamente a astilleros nacionales. Este plan sentaba las bases políticas de largo plazo para el desarrollo de la Industria Naval de nuestro país.

El contrato inicial de construcciones nacionales de ELMA fue firmado con Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE) (ahora conocido como Astillero Río Santiago) y el primer y único buque que surgió de este plan fue el "Almirante Stewart". El Contralmirante Esteverena falleció al día siguiente de firmar el contrato en un accidente de aviación en Brasil.

Es bueno resaltar que el gran impulso a la industria naval nacional que dio este destacado plan de desarrollo fue tomado como un claro paradigma, y es así que el 12 de septiembre se lo recuerda como el Día de la Industria Naval en nuestro país.

Efemérides: otros hechos

Fundación de Neuquén

1904 - Se fundó la ciudad de Neuquén, que hoy es la capital de la provincia, y es una de las más importantes de la región patagónica. Tiene una superficie de 128 kilómetros cuadrados y una población de más de 230 mil habitantes. Su economía para por la producción de peras, manzanas y uvas y elaboración de vinos.

Jesse Owens: el hijo del viento

1913 - Nació James Cleveland "Jesse" Owens, quien fue un atleta estadounidense que en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 se adjudicó cuatro medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y la carrera de relevos 4 por 100 metros.

"La Ponderosa" abrió sus puertas

1959 - Se emitió en Estados Unidos la serie "Bonanza", que contaba la vida de Ben Cartwright y sus hijos al hacerse cargo de su rancho "La Ponderosa". La serie tuvo un gran éxito al tener una duración de 14 años al aire. Lorne Green, Michale Landon, Dan Blocker y Pernell Roberts son sus protagonistas.

Paul Walker: "Rápido y furioso"

1973 - Nació Paul William Walker, quien fue un actor, modelo, piloto de pruebas y biólogo marino estadounidense que es conocido mundialmente por su rol de Brian O'Conner en la saga "Rápidos y furiosos". Otras películas destacadas fueron "Inmersión letal" y "Nunca juegues con extraños".

Johnny Cash: partió una leyenda

2003 - Murió John R. "Johnny" Cash, quien fue un cantante, compositor, actor, guitarrista y autor estadounidense, que es considerado como uno de los más influyentes en los géneros del country, rock and roll y gospel del siglo XX. Algunos temas destacados son "Man in black" y "I walk the line".