El 19 de julio es una fecha particular para muchos "piratas" o "aventureros" del amor, ya que desde el año 2009 y por una iniciativa surgida en Internet, muchos usuarios celebran en nuestro país el Día del Amigo "con derecho a roce", es decir, aquellos amigos que sin tener una conexión sentimental de pareja, pueden mantener relaciones íntimas eventuales.

Al principio, este día comenzó como una broma surgida de una agencia de publicidad en una campaña de sex shop. Sin embargo, el mensaje hizo su efecto y fue ganando más adeptos en Argentina año a año.

Lo cierto, es que la consigna de esta efeméride es bastante clara, pero para aquellos que no saben de qué se trata, es el festejo de esas relaciones que mezclan amistad y sexo sin compromiso: es decir, nada de celos y ningún tipo de reclamos.

Para los que quieran profundizar más en este tipo de amistad o estén empezando, cabe destacar que existen varios tipos de "amigos con derecho", según el particular manual que se maneja en la jerga del "amor encubierto".

Derecho a roce: categorías a saber

Las mismas son las siguientes: 1) El atrevido: Se empieza como amigos, pero luego se cruza al plano más íntimo. Con él se pueden compartir más cuestiones personales y presentar a otros amigos. 2) El cómplice: La relación con este tipo de amigos comienza con un vínculo físico que va ganando terreno. Con el tiempo, la atracción sexual se va perdiendo, pero queda la bonita amistad. 3) "El chongo": Este es el tipo de relación en el que el plano de lo físico es lo que prevalece. Solo hay contacto con ellos para encuentros casuales. No forma parte de tu vida personal y nunca se llevaría a una relación.

En tanto, hay reglas impuestas como: Es un acuerdo de los dos: Esta primera regla consiste en disfrutar los momentos que tengas con tu amigo con derecho sin pedir nada a cambio, será un acuerdo entre los dos y los sentimientos no tendrán cabida.

Hay ciertas reglas a tener en cuenta (Imagen ilustrativa).

No debe de haber celos: Si sabes que tu amigo con derechos es solo un refugio ante la soledad, no deberías de ponerte celosa cuando lo veas en alguna cita o que otra chica le esté coqueteando.

Poner límites: Procura no integrarlo a tu rutina diaria, es decir, salir con él y tus amigos, ya que esta situación a la larga le involucrará sentimientos y puede hacer que esta amistad con derechos se termine.

Efemérides: otros hechos

De los Cárpatos para el mundo

1946 - Nació Ilie Nastase, quien es un ex tenista rumano que llegó a ser número uno en el ránking en 1973, tras adjudicarse ese año 15 títulos individuales, entre los cuales sobresale Roland Garros. También se alzó dos veces con Wimbledon y una vez con el Abierto de Estados Unidos, aunque nunca pudo quedarse con ninguna edición de la Copa Davis (perdió 3 finales).

El maestro de la "viola"

1947 - Nació Brian Harold May, quien es un compositor, activista, astrofísico y guitarrista británico, que es mundialmente conocido por ser parte de la banda Queen. Si bien tocó la guitarra en el legendario grupo, ha compuesto canciones como "We will rock you", "Who wants to live forever", "The show must go on", "Too much love will kill you" y "Hammer to fall".

Surge un habilidoso

1953 - Nació René Orlando Houseman, quien fue un futbolista argentino y es considerado como uno de los mejores del fútbol argentino en su puesto. Se desempeñó en equipos como Huracán, Defensores de Belgrano, River, Excursionistas, Independiente, Colo Colo, Amazulu de Sudáfrica y la selección nacional, con la que salió campeón del mundo en 1978.

Un director dorado

1959 - Nació Juan José Campanella, quien es un director de cine y televisión, guionista y productor, que ganó el premio Óscar por "El secreto de sus ojos", como Mejor película de habla no inglesa en 2010. Otras cintas que dirigió fueron "Belgrano", "Metegol", "El cuento de las comadrejas", "El hijo de la novia", "Luna de Avellaneda" y "El mismo amor, la misma lluvia".

Se te extraña "Negro"

2007 - Murió Roberto Alfredo "Negro" Fontanarrosa, quien fue un humorista gráfico y escritor, que es reconocido a nivel mundial por sus grandes obras como "Boogie el Aceitoso", "Inodoro Pereyra y su perro Mendieta" o "Semblanzas deportivas", entre otras. Además, se desempeñó como guionista en "Martín Fierro, la película" y "Cuestión de principios".