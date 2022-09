El día 13 de setiembre fue establecido como Día del Bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios realizado en Santiago del Estero en 1942. Años más tarde, en 1954, fue instituido como Día del Bibliotecario a nivel nacional, mediante el Decreto Nro.17.650/54, en homenaje a los bibliotecarios de todo el país

Este día se corresponde con la edición de la "Gaceta de Buenos Aires" del 13 de setiembre de 1810, en la que apareció un artículo titulado Educación, escrito por Mariano Moreno, en el que informaba sobre la creación, por la Junta de Mayo, de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional y de los nombramientos del Dr. Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, quienes fueron los primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la Independencia de la República.

Esta fecha tiene un gran valor histórico y cultural porque la Biblioteca Nacional fue creada a inspiración de Mariano Moreno, Secretario de la Primera Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo.

En uno de los tantos ensayos del prestigioso filósofo y pensador español, José Ortega y Gasset, encontramos la siguiente expresión: "A mi juicio, la misión del bibliotecario habrá de ser, no como hasta aquí, la simple administración de la cosa libro, sino el ajuste, la mise au point de la función vital que es el libro". Y Marcel Prevost dijo: "El Hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma".

Mariano Moreno, artífice de la fecha.

Cabe destacar, que el oficio del bibliotecario se encuentra indisolublemente unido al origen del libro como producto cultural que contiene el registro gráfico del conocimiento y como medio de comunicación a largo plazo. En el primer caso, encontramos al bibliotecario como guardián de libros y, en el segundo, como su organizador, proveedor y facilitador, por consiguiente, como profundo conocedor de sus contenidos, dando como resultado dos extremos entre los que oscila el oficio: inquisidor y erudito.

Estos profesionales se prepararon durante años, para apoyar la formación de nuestros jóvenes en las aulas, para colaborar en el desarrollo científico del país, al interior de los centros de investigación, o construyendo una Argentina más grande.

En la actualidad, los bibliotecarios escolares encuentran en la ley 26917 de Creación del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas, sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de noviembre del 2013, la recopilación de toda la experiencia acumulada en el país y, fundamentalmente, el reconocimiento de que los estantes repletos de libros necesitan de la pasión para que cada biblioteca escolar se constituya como un espacio imprescindible y un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación.

Efemérides: otros hechos

Tito Lusiardo: el "amigo" de Carlos Gardel

1896 - Nació César Lusiardo más conocido como Tito Lusiardo, quien fue un actor de radio, cine, teatro y televisión español que vivió gran parte de su vida en nuestro país. Algunas de sus películas más reconocidas fueron "El día que me quieras", "La muchachada de abordo", "La vida es un tango" y "El cartero".

Carlos Peucelle: gloria de nuestro fútbol

1908 - Nació Carlos Desiderio Peucelle, quien fue un futbolista y entrenador que jugó en clubes como San Telmo, Sportivo Buenos Aires, River y la selección nacional con las que ganó las Copas América de 1929 y 1937, además fue subcampeón del mundo en el Mundial de 1930 en Uruguay.

Peter Cetera: cantando al amor

1944 - Nació Peter Paul Cetera, quien es un cantante, bajista y productor estadounidense que también participó en la banda "Chicago" antes de seguir como solista. Algunas de sus canciones más destacadas son "Glory of love", "The next time I fall", "Restless heart" y "Even a fool can see".

Dave Mustaine: metal "colorado"

1961 - Nació David "Dave" Scott Mustaine, quien es un cantante, guitarrista y vocalista estadounidense de la banda de thrash metal Megadeth, además de haber sido guitarrista de la banda Metallica. Algunos de sus álbumes más destacados son "Countdown to extinction", "Rust in peace" y "Youthanasia".

Goran Ivanisevic: el "Gigante" del Este

1971 - Nació Goran Ivanisevic, quien es un ex tenista profesional croata que llegó a ser número 2 del ránking en 1994 tras la figura de Pete Sampras. Se adjudicó 22 títulos en su carrera, entre ellos un Wimbledon en 2001, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1992 y la Copa Davis en 2005.

Thomas Muller: tanque alemán

1989 - Nació Thomas Muller, quien es un futbolista alemán que jugó todo su carrera hasta el momento en el Bayern Munich y la selección nacional, con la que ganó la Copa Mundial de Brasil 2014 y con los bávaros se alzó con nueve ligas, seis Copas locales, dos Champions League y un mundial de clubes.