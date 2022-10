El día del Notariado Latino (que en Argentina se celebra como “Día del Escribano”), se recuerda cada año el 2 de octubre, en homenaje al primer encuentro internacional que Argentina realizara en Buenos Aires en el año 1948, con la idea de reunir a los notarios de distintos países de legislación similar.

La Unión Internacional del Notariado Latino es una organización no gubernamental (ONG), formada por las asociaciones profesionales de notarios de 71 países en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.

Lo cierto es que el notario argentino José Adrián Negri, que en ocasión de celebrarse ese Primer Congreso, gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes. Posteriormente, en 1950, en Madrid, con motivo de la celebración del Segundo Congreso Internacional del Notariado Latino, se fundó legalmente la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL).

La Unión tiene por objetivo la promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad del notariado en el ámbito internacional, con el fin de mantener la integridad e independencia de los notarios como profesionales del Derecho. La sede administrativa de la UINL se encuentra en Buenos Aires y mantiene representantes frente a las diversas organizaciones Internacionales.

Los escribas comenzaron en Egipto.

El notario, en su actividad de dar fe pública, se remonta a épocas lejanas; fueron los "scribas" los que permanentemente acompañaban al Faraón y que pertenecieron a la clase sacerdotal; en Grecia, se los llamó "Tabelion" y en el Imperio Romano "Notario".

Los encontramos en las Sagradas Escrituras, como abogado de la ley; y ya en el desembarco de Colón en estas tierras, luego americanas, cuando toma posesión en nombre de los Reyes Católicos, se labra la primera acta notarial en el nuevo mundo, con el escribano Escudero.

Un poco de historia

En la historia de nuestro país, desde la época Colonial y hasta la independencia y durante las jornadas revolucionarias de la gesta de mayo, se observa la participación activa del escribano, como fiel testigo de los hechos, observador de la realidad, quien plasmó en sus documentos la actividad pública del Ayuntamiento y la civil y negocial del pueblo. En esta evolución el escribano ha tenido cambios en las condiciones de aptitud, en la forma de desarrollar la actividad y en su modo de ejercicio.

Hoy en día, en esta sociedad basada en el conocimiento y la información, donde las comunicaciones no registran fronteras, son indispensables profesionales formados con una base común a las demás profesiones, pero sin dejar de lado lo que es propio del notario, la función fedataria que es delegada por el Estado.

