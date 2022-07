Si hay algo que suele movilizar a un ser humano es el escuchar otra voz que hable sobre una noticia, que le notifique de algún aviso radial o simplemente que en la televisión le presente una propaganda que puede llevar a un consumidor a comprar un producto.

Es por eso que todos los 3 de julio se celebra en nuestro país el Día del Locutor en conmemoración del nacimiento de la entidad gremial que nuclea a los profesionales de la radiodifusión, la Sociedad Argentina de Locutores, surgida en 1943.

Pese al año del surgimiento de la Sociedad, fue recién en 1950 cuando se declaró al 3 de julio como el Día del Locutor. En aquel entonces, 21 locutores se juntaron en la redacción de la conocida revista Antena, aunque ya fuera de circulación, para crear un marco que los agrupara, por lo que la Junta Provisoria tuvo como presidente a Pedro del Olmo y como secretario a Roberto Galán.

"La idea surgió durante un encuentro propiciado por la Dirección General de Correos y Telégrafos, que solía convocar a locutores de las principales emisoras porteñas. Era para conducir el tradicional desfile militar del 9 de julio en la zona de Palermo. Al conocernos los locutores, nos dimos la mano, ya que estábamos distanciados y competíamos entre nosotros", decía Galán varios años atrás en el tiempo.

Juan Alberto Badía y Roberto Galán, dos pioneros de la locución (Archivo).

Cabe destacar, que a ellos, la acompañaron unos 19 colegas: Raúl Marmagno Cosentino, Ricardo Berutti, Eduardo Besnard, Ricardo Bruni, Roberto Cano, Juan Bernabé Ferreyra, Carlos Fontana, Carlos Foresti, Juan Carlos Grassi, Jorge Homar Del Río, Carlos Iglesias, Roberto Lafont, Milton Lima Mansilla, Rodolfo López Ervilha, Jaime Mas, Juan Monti, Alberto Rial, Rodolfo Torwill y Pedro Valdez.

Sin embargo, no fue hasta 1950 cuando, en un Congreso Nacional de Locutores, se instituyó el 3 de julio como el Día del Locutor para recordar a todas las voces que en la actualidad generan sensaciones a través de la radio, la televisión y los medios digitales.

Betty Elizalde, Antonio Carrizo, Juan Alberto Badía y Héctor Carrizo son solo algunas de las voces legendarias que marcaron una época en la radiodifusión y televisión argentina.

Sin embargo, esta no es la única fecha que celebra a las voces de la radio y la televisión, ya que a nivel internacional, comprende también el Día del Locutor Hispanoamericano (celebrado el 27 de julio) para honrar la labor de todos los profesionales de la región.

Efemérides: otros hechos

Franz Kafka: autor de mil obras

1883 - Nació Franz Kafka, quien fue un escritor austrohúngaro y es considerado como uno de los más influyentes en la historia de la literatura mundial. Entre sus obras más destacadas figuran "La metamorfosis", "El desaparecido", "El castillo", "Carta al padre" y "Cartas a Felice", entre otras.

Tom Cruise: talento y actuación

1962 - Nació Tom Cruise, quien es un actor y productor de cine estadounidense que ganó tres veces el Globo de oro. Entre sus películas más destacadas figuran "Top gun", "Entrevista con el vampiro", "El color del dinero", "Cocktail", "Días de trueno", "Mision Imposible" y "La guerra de los mundos", entre otras.

Brian Jones: un pedazo "stone"

1969 - Murió Brian Jones, quien fue un músico multiinstrumentista británico que, junto a Mick Jagger, Keith Richards y Ian Stewart, fundaron la banda de rock The Rolling Stones en 1962. Se desempeñó como una pieza clave en los álbumes "Between the buttons" y "Their satanic majesties request".

James Morrison: el rey lagarto

1971 - Murió James Douglas Morrison, quien fue un poeta y cantautor estadounidense, que también se desempeñó como líder del grupo de rock "The doors", con el que obtuvo varios éxitos musicales como "Enciende mi fuego", "Mujer de Los Ángeles", "El fin" y "La calle del amor", entre otras.

Sebastian Vettel: protagonista en la pista

1987 - Nació Sebastian Vettel, quien es un piloto de automovilismo alemán que hace 13 años que compite en la Fórmula 1, categoría que fue campeón del mundo en cuatro oportunidades (desde 2010 al 2013) y tres veces fue subcampeón (2009, 2017 y 2018). Se adjudicó 53 carreras.