Cada 7 de setiembre se conmemora en nuestro país el Día del Metalúrgico, en honor al nacimiento de Fray Luís Beltrán en esta fecha pero del año 1784.

Cabe destacar, que a sus 16 años, ingresó al convento de San Francisco de Mendoza y el año 1810 lo encontró cursando sus estudios en Santiago de Chile. A ese respecto, Bartolomé Mitre afirmó que "lo que no sabía lo aprendía con solo aplicar a ello sus extraordinarias facultades mentales".

Apasionado por las ciencias, Beltrán volcó su afán en toda clase de oficios (dibujante, bordador, carpintero, relojero, pirotécnico, físico, químico, herrero, médico). Además, fue un militar aguerrido, sumamente valeroso y que jugó un rol importantísimo como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de Los Andes, liderado por José de San Martín.

De hecho, en el campamento mendocino del Plumerillo montó un taller en el que trabajaban por turnos unos setecientos artesanos y operarios a los que Beltrán formaba en el oficio. Allí, donde no había más que la solidaridad y la entrega a la causa revolucionaria del pueblo cuyano, se fabricaba de todo, desde monturas y zapatos hasta balas de cañón, fusiles, vehículos de transporte y granadas. No había campanas de iglesias ni ollas de cocina que no se fundieran.

Fray Luis Beltrán, otra pieza clave de José de San Martín.

Diseñó máquinas para disimular la desigualdad entre aquellos hombres y la imponencia de la cadena montañosa más alta del mundo después del Himalaya. Ideó equipos especiales para transportar cañones a lomo de mula, aparejos para subir las laderas más escarpadas y puentes colgantes transportables para hombres y mulas, y todo fabricado bajo su impulso.

El "Vulcano con sotana" como lo llamaban en aquel entonces, fue el primero en advertir que la riqueza mineral del país podía brindar servicios valiosísimos en la lucha por la independencia, situación que se confirmara con el paso de los años.

En tanto, Beltrán falleció el 8 de diciembre de 1827 a sus 43 años y había abandonado el sacerdocio hacía once años, pero igualmente fue sepultado como franciscano, con el hábito de su orden en el cementerio de la Recoleta.

Hay que resaltar, que la actividad metalúrgica se ha forjado en una de las principales del país, a lo largo de las décadas, razón por la cual también dio origen y un rol protagónico dentro de la esfera gremial a la Unión Obrera Metalúrgica, que el día de su nacimiento celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en Argentina.

Efemérides: otros hechos

Apertura del Jardín Botánico

1898 - En Buenos Aires se abrió al público el Jardín Botánico que fue realizado por el paisajista Carlos Thays. Su extensión es de 79.772 metros cuadrados, posee más de 1.500 especies vegetales, cuenta con numerosas esculturas como "La Primavera" u "Ondina de Plata", "Loba Romana", "Venus" y magníficos grupos escultóricos como "Saturnalia".

Jorge Porcel: simplemente "el Gordo"

1936 - Nació Jorge Raúl Porcel, quien fue un humorista, actor y cantante que es considerado como uno de los mejores capocómicos de nuestro país. Hizo una gran pareja con Alberto Olmedo en sus películas, entre las cuales se destacan "Las mujeres son cosa de guapos", "Atracción peculiar", "Los fierecillos se divierten" y "Los reyes del sablazo".

Gloria Gaynor: un canto al amor

1949 - Nació Gloria Fowles más conocida como Gloria Gaynor, quien es una cantante de música pop, soul y disco estadounidense que se mantiene en escena desde hace más de 50 años. Algunas de sus canciones más destacadas son "I will survive", "Never Can Say Goodbye", "Can't Take My Eyes Off You" y "I Am What I Am".

Con Diego y Ramón como abanderados

1979 - En Japón, la Selección Juvenil de Argentina se consagró campeona de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil al vencer en la final a la Unión Soviética por 3 a 1 con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona, descontado Ponomarev para los europeos. La albiceleste ganó los seis partidos que jugó con 20 goles a favor y solo 2 en contra.

Gilda: ángel de la cumbia

1996 - Murió Miriam Alejandra Bianchi más conocida como Gilda, quien fue una cantante y compositora de cumbia que todavía es un ícono de dicho género musical en nuestro país. Logró varios discos de oro, platino y doble platino por ventas y algunos de sus éxitos son "No me arrepiento de este amor", "Corazón valiente" y "No te quedes afuera".