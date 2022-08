En modo de honor al nacimiento del médico Pedro Escudero, pionero de la alimentación sana, es que cada 11 de agosto se celebra en nuestro país el Día del Nutricionista. Escudero describió, a principios del siglo XX, las cuatro leyes de básicas de la alimentación orientada a una vida saludable: debe ser suficiente, completa, incluyendo todos los grupos de alimentos, armónica y adecuada a los gustos, la cultura y posibilidades económicas de cada persona.

Lo cierto, es que los licenciados en Nutrición y médicos nutricionistas hoy siguen los pasos de Escudero para disminuir los riesgos de padecer problemas cardíacos y otras enfermedades.

El mundo se encuentra ante una epidemia de obesidad que abarca a todos los estratos sociales, pero con un mayor incremento en las poblaciones de menos recursos. La obesidad es un factor que aumenta el riesgo cardiovascular, especialmente cuando el tejido adiposo se localiza a nivel abdominal. La grasa visceral favorece el aumento del azúcar y los triglicéridos en la sangre, y también se asocia con un descenso del HDL ("colesterol bueno"), con la aparición de resistencia a la insulina y de hipertensión arterial.

La mejor estrategia para cuidar el corazón y bajar el riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes es mantener un peso adecuado, realizar actividad física regularmente y seguir un plan alimentario que incluya la combinación de verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, lácteos descremados, carnes magras, aceite de oliva y frutos secos.

Claves para una vida mejor

Para lograr un peso adecuado es fundamental adoptar un hábito alimentario variado, que incluya todos los grupos de alimentos y contemple siempre el tamaño de la porción. La clave es que el plan se adapte a las necesidades y características de cada persona y, fundamentalmente, que pueda ser sostenido en el tiempo.

En concordancia con este concepto, los médicos Rena Wing y James Hill, de la Universidad de Colorado, realizaron una investigación sobre las personas que bajaron significativamente de peso en Estados Unidos para identificar las características del "paciente exitoso", es decir, aquel que logró descender el 10% de su peso inicial y mantenerlo al menos durante un año.

Doctor Pedro Escudero (Archivo).

Tras un seguimiento de casi 4.000 personas durante más de cinco años, los investigadores encontraron que los "pacientes exitosos" habían sido quienes realizaban actividad física diariamente, comenzaban el día con un desayuno, mantenían un estilo alimentario saludable durante toda la semana y limitaban el tiempo de TV a menos de 10 hs por semana.

A partir de estos estudios, se sabe que los pacientes que tienen éxito para mantener un descenso en el peso son quienes muestran predisposición a cambiar el estilo alimentario y a incorporar el ejercicio como parte de la rutina diaria, logrando así una mejor calidad de vida.

Efemérides: otros hechos

Nito Mores: de tal palo...

1944 - Nació Nito Mores, quien fue un actor y cantante de tango que a pesar de corta, pero fructífera carrera, pudo compartir escenarios con artistas de la talla de Susy Leiva y Hugo Marcel en la década del 60. También participó en programas televisivos como "La botica del ángel" y "Sábados de la bondad".

Gustavo Cerati: pilar de nuestro rock

1959 - Nació Gustavo Adrián Cerati, quien fue un cantante, compositor y productor discográfico, que también se desempeñó como líder de la banda de rock nacional Soda Stereo. En tanto, tras su separación del mítico grupo nacional, inició una carrera solista con el lanzamiento de varios discos.

Sergio Vigil: "Cachito" de humildad y trabajo

1965 - Nació Sergio Vigil, quien es un ex jugador y actual entrenador de hockey sobre césped, que dirigió las selecciones nacionales de hombres y mujeres. Con "Las Leonas", se consagró campeón del mundial en 2002 y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2000 y de bronce en 2004.

Enrique Bunbury: fuerza del rock español

1967 - Nació Enrique Ortíz de Landázury Izarduy, más conocido como Enrique Bunbury, quien es un cantante y compositor español que es el líder de la banda de rock Héroes del Silencio. Algunos de sus discos más destacados son "El mar no cesa", "Senderos de traición" y "El espíritu del vino".

Christopher Hemsworth: "Thor" llegó a nuestro planeta

1983 - Nació Christopher Hemsworth, quien es un actor y productor australiano que también se destacó en algunas series de televisión de su país. Algunas de sus filmaciones más destacadas son "Thor", "The Avengers", "Ghostbusters", "Star trek", "Vacation", "In the heart of the sea" y "Doctor Strange".