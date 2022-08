El pan es uno de los alimentos más importantes que se puede presentar en una mesa, y por eso, tiene su merecido homenaje en nuestro país, el cual fue establecido en 1957, cuando el Congreso Nacional argentino lo nombró como el Día Nacional del Obrero Panadero.

Lo cierto, es que se conmemora en esta fecha para recordar la creación en Buenos Aires en el año 1887 del primer sindicato de panaderos del país llamado Sociedad Cosmopolita de Obreros Panaderos.

Por aquellos años la ciudad de Buenos Aires se estaba urbanizando y la población crecía con la llegada masiva de inmigrantes europeos; lo que a la par generó un aumento de las panaderías debido a la necesidad de comprar alimentos baratos como el pan.

Muchos de estos primeros panaderos fueron inmigrantes que trajeron viejas recetas de bollos dulces y salados, conocidos en Argentina como facturas, y también ideas anarquistas y socialistas que ayudaron a organizar tempranamente a trabajadores por sus derechos y demandas frente a una situación crítica: los salarios que tenían eran muy bajos mientras aumentaban los alquileres en los conventillos y los alimentos. Además, la clase trabajadora padecía agotadoras jornadas laborales, "en 1887, el 65% trabajaba 10 horas, el 22% entre 11 y 14 y solo el 13% había logrado las 8 horas".

Panadero: lucha ante todo

Este primer sindicato de panaderos, que dio origen a su día, fue muy importante para organizar lo que sería la primera huelga del gremio realizada en enero de 1888, por aumento de salarios y con movilizaciones por la ciudad, que fue salvajemente reprimida por las fuerzas policiales.

La influencia anarquista no solo dejó rastros en la organización obrera, sino también en los propios productos que se vendían en las panaderías. Como una forma de protesta frente a la represión policial, los panaderos porteños bautizaron irónicamente a las facturas con nombres que pretendían ridiculizar a la Policía, el Ejército y la Iglesia; tres instituciones claves que tenían clara importancia en el Estado en aquellos momentos.

Cada factura tiene su significado (Imagen ilustrativa).

La primera quedó inmortalizada en las facturas "vigilantes" por el uso del bastón para reprimir, en tanto, la segunda dio nombres como "cañoncitos" y las "bombas" que son los profiteroles.

Mientras que para burlarse de la Iglesia en aquella época, crearon las llamadas "bolas de fraile", "suspiros de monja" y los "sacramentos" porque era la responsable de legitimar espiritualmente la desigualdad social planteando ideas como "las cosas son así porque Dios quiere".

Efemérides: otros hechos

Arturo Illia: mezcla de honradez y bondad

1900 - Nació Arturo Umberto Illia, quien fue un médico y político que llegó a ser presidente de la nación entre 1963 y 1966, momento en el cual fue derrocado por un golpe de estado cívico-militar. Se desempeñó también como senador provincial, diputado nacional y vicegobernador de la provincia de Córdoba.

Louis Armstrong: trompeta más conocida

1901 - Nació Louis Daniel Armstrong, quien fue un trompetista y canta de jazz estadounidense, que es considerada como una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del éste género musical. Algunos de sus discos más destacados son "What a Wonderful World" y "Louis Armstrong Sings the Blues".

Barack Obama: un político de raza

1961 - Nació Barack Hussein Obama, quien es un abogado, político y estadista estadounidense, que se desempeñó como presidente de su nación entre 2009 y 2017. Además, fue galardonado con el Premio nobel de la paz en 2009 y fue senador representando al Estado de Illinois desde 1997 al 2008.

Marilyn Monroe: nos dejó la "bomba sexual"

1962 - Murió Norma Jeane Beaker, más conocida como Marilyn Monroe, quien fue una actriz, modelo y cantante estadounidense, que es considerada como uno de los más grandes símbolos sexuales del siglo XX. Se adjudicó dos Premios Globos de Oro, uno en 1960 por su participación actoral "Some like it hot" y el segundo en 1962 como actriz favorita.

Vicente de la Mata: los goles se fueron para el cielo

1980 - Murió Vicente de la Mata, quien fue un futbolista que se destacó en el fútbol nacional en las décadas del 30 y 40. Se desempeñó en Independiente, Newells, Central Córdoba de Rosario y la selección argentina con la que ganó tres campeonatos sudamericanos. Con el "rojo" de Avellaneda ganó tres torneos locales.