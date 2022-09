En nuestro país, cada 10 de septiembre se celebra el Día del Terapista Ocupacional, una fecha que se instituyó este día a partir de la realización (un 10 de septiembre de 1985) del 1° Congreso Argentino de Terapia Ocupacional en La Rioja.

Lo cierto, es que la historia de la terapia ocupacional en la Argentina se inicia como consecuencia de la epidemia de poliomielitis (1950-1956), y en 1956 se estableció en el Centro de Rehabilitación del Lisiado de Buenos Aires un programa terapéutico, antecedente de la primera Escuela Nacional de Terapia Ocupacional de Argentina (ENTO), y de Latinoamérica, fundada en la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 1959.

En tanto, el 17 de agosto de 1962, se creó la Asociación Argentina de Terapia Ocupacionales (AATO), adherida a la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales.

Cabe destacar, que la terapia ocupacional, según la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional, es una profesión que interviene en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, judicial y social-comunitario.

Es clave el acompañamiento a las personas (Imagen ilustrativa).

Además, sus profesionales brindan servicios a personas de diferentes grupos etarios que, al presentar situaciones de estrés, enfermedad, discapacidad o disfunciones, ven afectado su desempeño ocupacional, su calidad de vida y, por consiguiente, su salud integral.

Esas personas requieren de la atención especializada a fin de desarrollar destrezas, habilidades y capacidades que les posibiliten reposicionarse ante nuevas situaciones, mejorar su capacidad funcional, la calidad de vida y alcanzar el máximo grado de autonomía personal.

Hay que destacar que las ocupaciones y actividades que realizan todos los seres humanos a lo largo de sus vidas, desde que nacen hasta el final de esta, son los elementos distintivos de la terapia ocupacional.

Ellas implican las que aprendemos y las que nos son trasmitidas a través de las relaciones vinculares y de la cultura, como las actividades básicas de la vida diaria (higiene, arreglo personal, etc.), actividades instrumentales de la vida del día a día (manejo del dinero, transporte, etc.), ocio, juego, trabajo, educación, participación social y tiempo libre, entre otras tantas.

Un punto a detallar es que las prestaciones provistas por los terapistas ocupacionales incluyen: consultas, evaluación, educación, la promoción de la salud, la intervención directa, la adaptación del entorno (hogar, trabajo, etc.), la prescripción de equipamiento adaptado de ayuda, y el acompañamiento de la familia y los cuidadores en el sistema sanitario y social, es por eso, que esta profesión es una de las más destacadas a la hora del acompañamiento.

Efemérides: otros hechos

Juan José Paso: una vida histórica

1833 - Murió Juan José Esteban del Passo más conocido como Juan José Paso, quien fue un político y doctor en leyes que promovió la Revolución de Mayo, fue secretario de la Primera Junta de Gobierno, miembro del Primer y Segundo Triunvirato y diputado del Congreso de Tucumán que declaró la Independencia Argentina en 1816.

José Feliciano: talento y romanticismo

1945 - Nació José Monserrate Feliciano García, quien es un cantante y guitarrista puertorriqueño que es considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés. Algunas de sus canciones más destacadas son "Light my fire", "Feliz Navidad", "Che Sarà", "No hay sombra que me cubra" y "Paso la vida pensando".

Joe Perry: guitarrista de alto nivel

1950 - Nació Anthony Joseph Pereira, más conocido como Joe Perry, quien es un guitarrista de hard rock estadounidense, integrante de la banda Aerosmith. Es considerado por buena parte de la crítica como uno de los mejores guitarristas de Rock del mundo. Algunos de los discos de la banda son "Get A Grip", "Permanent Vacation", "Nine Lives" y "Pump".

Tragedia en Monza

1961 - En el circuito italiano de Monza, mueren 16 espectadores y el piloto alemán Wolfgang von Trips en un accidente mientras se desarrollaba la edición número 31 del Gran Premio De Italia de la Fórmula 1. Von Trips tocó las ruedas de otro piloto que venía detrás, Jim Clark, y el vehículo del teutón salió disparado hacia una zona abarrotada de público.

Gustavo Kuerten: "Guga" para todos

1976 - Nació Gustavo Kuerten, quien es un ex tenista brasileño que llegó a ser número 1 del ránking ATP durante 43 semanas entre finales de 2000 y finales de 2001. Se adjudicó tres veces Roland Garros (1997, 2000 y 2001), único Grand Slam que ganó. En cuanto a los títulos totales ganados fueron 20, entre ellos Montecarlo, Roma, Hamburgo y Cincinnati.