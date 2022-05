Si bien es una figura poco conocida en la comunidad, el visitador médico cumple un rol importante y es el de ser un nexo continuo entre los médicos y los laboratorios que fabrican nuevos medicamentos, y pueden dar una mejor eficacia frente a los "viejos" que se conocían hasta ese momento.

Por tal motivo, el Día del Visitador Médico en Argentina surgió el 26 de mayo de 1947, cuando el considerado padre de la salud pública en nuestro país, Ramón Carrillo, aseguró públicamente que los agentes de propaganda médica tenían una función esencial como auxiliares de la salud.

.

Ese mismo día, Ramón Carrillo, entonces secretario de salud de la nación, institucionalizó formalmente la figura de visitador médico, también llamado en el marco de la ley agente sanitario de propaganda médica.

El visitador médico o agente de la propaganda médica es aquella persona que se encarga de visitar los consultorios de los médicos de cada especialidad, ofreciéndoles información sobre productos o medicamentos novedosos, que se desarrollaron en la industria farmacéutica.

Ramón Carrillo, un médico pionero en nuestro país (Archivo).

El agente de propaganda médica es la única figura que ha sido reconocida de forma legal para desarrollar la tarea de información y promoción sobre los medicamentos, por ello, y para reconocer su labor, cada 26 de mayo se celebra en honor a estos profesionales.

Es importante resaltar que Carrillo fue un destacado neurólogo y neurocirujano que se abocó a trabajar en la salud pública de la Argentina y que tenía la convicción de que la medicina debía orientarse "no hacia los factores directos de la enfermedad -los gérmenes microbianos- sino hacia los indirectos", es decir, hacia el contexto y los hábitos de vida de las personas.

.

Fue él quien impulsó la creación de EMESTA, primera fábrica nacional de medicamentos, ideada para el abastecimiento de remedios a bajo precio. También apoyó a laboratorios nacionales, a través de incentivos económicos, procurando que la población tuviera acceso a los remedios.

En tanto, otras funciones del visitador médico son influenciar a los distribuidores y mayoristas, incluyendo los dependientes de farmacia. El visitar las farmacias más importantes regularmente le brinda al representante de laboratorio muchos beneficios y oportunidades para hacer crecer su negocio.

Además, adquirir los conocimientos adecuados sobre áreas de terapia, productos de la compañía, competencia, mercado, estrategias de marketing y planes promocionales.

También la identificación de necesidades, presentación de características y beneficios, presentación efectiva de los estudios clínicos, manejo de objeciones, manejo de la competencia, técnicas de cierre y seguimiento del compromiso de la prescripción.

Efemérides: otros hechos

Drácula apareció de las tinieblas

1897 - En la ciudad inglesa de Londres se publica la novela del escritor irlandés Bram Stoker llamada " Drácula", el escrito trata del vampiro más famoso de la historia de la literatura ambientado en la Europa oriental y otros puntos del continente, además de tema relacionado con sexualidad e inmigración.

John Wayne: western en primera persona

1907 - Nació Marion Morrison, más conocido como John Wayne, quien fue un actor estadounidense que comenzó su carrera en la década del 20 con el cine mudo y se convirtió en uno de los íconos del cine del western. Entre sus películas más destacadas figuran "Río Grande" y "Los comancheros", entre otras.

Peter Cushing: amor por el terror

1913 - Nació Peter Cushing, quien fue un actor de cine, teatro y televisión británico, que recibió diversas distinciones y fue una de las figuras del cine de terror en las décadas del 50, 60 y 70. Entre sus películas más destacadas figuran "La momia", " Drácula", "Star Wars" y "Asylum", entre otras.

Alberto Ascari: pasión sobre las pistas

1955 - Murió Alberto Ascari, quien fue un piloto de automovilismo italiano,que fue una de las principales figuras del comienzo de la Fórmula 1. Se consagró campeón de esta categoría en los años 1952 y 1953, fue subcampeón en 1951 y ocupó el quinto lugar en 1950. Ganó en 13 carreras.

Lenny Kravitz: símbolo del rock y blues

1964 - Nació Leonard Albert Kravitz, más conocido como Lenny Kravitz, quien es un cantante, actor, compositor y productor estadounidense, que se destaca en varios géneros musicales como rock, soul, funk y blues. Entre sus canciones más importantes figuran "Are you gona go my way" y "Stand", entre otras.