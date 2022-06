El día 10 de junio de cada año se conmemora en nuestro país la designación en el año 1829 de Luis Vernet como gobernador argentino en las Islas Malvinas, quién estaba trabajando en la colonización de Puerto Soledad.

Por la Ley 20561/73, sancionada el 14 de noviembre de 1973, se estableció el 10 de junio como el "Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y Sector Antártico Argentino", disponiéndose que ese día se conmemorará el fasto en los establecimientos de enseñanza de todos los ciclos, del Estado y particulares, unidades y oficinas de las Fuerzas Armadas, sedes judiciales y dependencias de la administración pública, dentro y fuera del territorio, con actos alusivos, dictándose al efecto clases especiales y conferencias en las que se señalarán los antecedentes históricos, la legitimidad de los títulos argentinos y la forma en que ella se ejercita en el sector austral.

.

Sin embargo, parecería que los actos de soberanía en las islas se remontan solo al 2 de abril de 1982, pero nuestro país estuvo realizando acciones importantes antes de esa fecha, que muchos desconocen.

Cabe recordar que hace mucho tiempo, entre los gobiernos argentino y británico, se llegó a un acuerdo con el propósito de contribuir en forma positiva a solucionar la situación de las islas Malvinas. Una medida tendiente a tal finalidad fue el establecimiento de un servicio aéreo regular de transporte entre nuestro territorio y el archipiélago.

Vuelos a Malvinas

Tomó a su cargo dicho servicio la Fuerza Aérea Argentina, que lo prestaba por intermedio de Líneas Aéreas del Estado (LADE). El primer vuelo regular entre Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino fue cumplido el 12 de enero de 1972, con un avión anfibio Albatros, y se continuó con dos servicios por mes. A partir de entonces, las Islas Malvinas comenzaron a estar permanentemente en contacto con el resto del mundo; se trasladaban pasajeros, se efectuaban evacuaciones sanitarias y vuelos de cargas en general, en especial perecedera, correo y medicamentos.

La Fuerza Aérea Argentina construyó ese mismo año, una pista provisoria de 800 metros de largo por 30 de ancho, utilizando planchas metálicas. La finalidad de esa obra era permitir que aviones Fokker F-27 (biturbohélices), pudieran aterrizar en la isla.

Luis Vernet fue gobernador de las islas.

Logrado esto, la frecuencia de esos vuelos se elevó a uno por semana y la pista de referencia fue ampliada después hasta los 1.200 metros con el agregado de planchas de aluminio.

De este modo, Puerto Argentino pudo recibir aviones jet que cubrían la distancia que media entre las dos ciudades en 2 horas 30 minutos, vuelos realizados con los aviones Fokker F-28, y esta ampliación de la pista fue inaugurada el 10 de octubre de 1976. Se realizaron también vuelos no regulares de traslado de carga con los aviones Hércules C-130.

Esta capacidad operativa, ampliada por el medio naval, permitió instalar la plantas de Gas del Estado y de combustible de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), pero al comenzar la guerra en 1982, los servicios aéreos a las Malvinas se suspendieron.

Efemérides: otros hechos

Fundación de Alcóholicos Anónimos

1935 - Tras una reunión entre un corredor de bolsa de la ciudad de Nueva York y un destacado cirujano del mismo sitios, ambos con problemas de alcoholismo, decidieron crea el organismo Alcohólicos Anónimos, y no solo pudieron curarse a ellos mismos, sino que hoy es un símbolo de lucha para dejar esa adicción.

Juan Carlos Lectoure: alma de ring

1936 - Nació Juan Carlos "Tito" Lecture, quien fue un empresario y promotor de boxeo, que también practicó esa actividad cuando era un adolescente. Además, fue el conductor de boxeadores como Carlos Monzón, Ringo Bonavena, Nicolino Locche, Horacio Accavallo, Víctor Galíndez y Gustavo Ballas.

Graciela Borges: talento y trayectoria

1941 - Nació Graciela Zabala, más conocida como Graciela Borges, quien es una actriz de cine y televisión, que es uno de lo símbolos de la actuación y belleza del cine argentina. Entre sus películas más reconocidas figuran "El dependiente", "Piel de verano" y "Saverio, el cruel", entre otras.

Spencer Tracy: época dorada de Hollywood

1967 - Murió Spencer Tracy, quien fue un actor estadounidense que marcó una época en el cine de Hollywood y se adjudicó dos Premios Oscar. Entre sus películas más recordadas figuran "Forja de hombres", "Capitanes intrépidos", "Conspiración del silencio" y "El viejo y el mar", entre otras.

Ray Charles: soul ante todo

2004 - Murió Ray Charles, quien fue un cantante, saxofonista y pianista estadounidense de soul, que a los 7 años quedó ciego por una enfermedad, pero eso no le impidió ser una de las grandes figuras de la música. Sus principales sencillos son "I got a woman" y "I cant stop loving you", entre otras.