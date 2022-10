El Día de la Lealtad se celebra en Argentina en conmemoración a la gran movilización obrera y sindical que exigió la liberación del entonces secretario de Trabajo Juan Domingo Perón, que tuvo lugar el 17 de octubre de 1945, en Buenos Aires.

Aquel día es considerado como el nacimiento del peronismo, junto con la figura de uno de sus máximos exponentes. Históricamente, fue uno de los momentos más importantes del movimiento obrero argentino.

La movilización popular estuvo organizada por sectores ya considerados peronistas y como antecedente, Perón había promovido los derechos de los trabajadores desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, creada a su pedido.

En este sentido, como respaldo, una gran cantidad de manifestantes, en su mayoría obreros y sindicalistas, se movilizó y ocupó Plaza de Mayo y el centro de la ciudad de Buenos Aires. Un año después de aquel 17 de octubre de 1945, Perón fue elegido Presidente de la Nación.

Una fecha para la historia

El Partido Justicialista nombró la fecha como Día de la Lealtad, también llamado Día de la Lealtad Peronista o 17 de octubre. La fecha fue establecida como feriado nacional entre 1946 y 1954.

En los días previos al 17 de octubre de 1945, Perón ejercía a la vez tres cargos políticos: el de vicepresidente de la Nación, secretario de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión.

Ante el creciente poder político de Perón, la cúpula militar le exigió la renuncia a sus cargos, pero el coronel decidió brindar un discurso desde el balcón de la Secretaría de Trabajo ante una multitud. El Gobierno militar emitió entonces la orden de detenerlo y procesarlo.

Juan Domingo Perón le habló al pueblo (Archivo).

El 11 de octubre, Perón y Eva Duarte se trasladaron a una isla del Delta para permanecer escondidos. El 13 de octubre Perón fue detenido y llevado a la Isla Martín García.

Luego de que Perón fue apresado, se desató una huelga general obrera, gremial y sindical, exigiendo la libertad del coronel.

La huelga y movilización obrera a Plaza de Mayo fue tan grande que el gobierno de facto cedió y le dio la posibilidad a Perón de dirigirse a la multitud.

A altas horas de la noche, desde el balcón de Casa Rosada, Perón dio un histórico discurso: "Esto es pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria. Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha, ahora también, para pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber para llegar al derecho del verdadero pueblo".

Luego de la histórica movilización, Perón fue liberado y la fecha pasó a ser considerada el nacimiento del movimiento y sobre todo, la lealtad peronista.

Efemérides: otros hechos

Rita Hayworth: reina dorada de Hollywood

1918 - Nació Margarita Carmen Cansino, más conocida como Rita Hayworth, quien fue una actriz estadounidense que es considerada como una de las figuras más carismáticas del cine dorado de Hollywood. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Gilda" y "Los amores de Carmen".

Zully Moreno: de lo nuestro, lo mejor

1920 - Nació Zulma Esther González Borbón, más conocida como Zully Moreno, quien fue una actriz que tuvo una vasta trayectoria cinematográfica. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Dios se lo pague", "Los martes, orquídeas", "Orquesta de señoritas" y "La mujer de las camelias".

Sergio Goycochea: héroe de los penales

1963 - Nació Sergio Javier Goycochea, quien es un exfutbolista, modelo, actor y conductor de televisión que como jugador se desempeñó en River, Racing, Defensores Unidos, Newell's, Millonarios, Cerro Porteño, Olimpia, Mandiyú, Vélez, Internacional de Porto Alegre y la selección nacional.

Ziggy Marley: de tal palo, tal astilla

1968 - Nació David Nesta "Ziggy" Marley, quien es un cantante y músico jamaiquino que es un destacado ícono del reggae. Algunas de sus discos más importantes son "Play the game right", "Love is my religion", "Time has come", "Conscious party", "The spirit of music" y "Fallen is Babylon".

Eminem: nombre del rap

1972 - Nació Marshall Bruce Mathers III, más conocido como Eminem, quien es un cantante, actor y productor estadounidense que es considerado como muchos como el gran símbolo del rap. Algunos de sus discos más importantes son "Infinite", "The Marshall Matters L.P. 2" y "The Eminem show".