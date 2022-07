Así como existen efemérides para celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre, cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos, ya que según el calendario católico, esta es la fecha en que se celebra la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo.

Los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar, creando un vínculo muy especial con los nietos. Son consentidores, tiernos y con una gran sabiduría. Siempre están allí para mimarnos, aconsejarnos y cuidarnos con ternura.

Además, ellos ejercen un rol fundamental en la familia y no se trata de ejercer una figura de autoridad, sino de transmitir amor, bondad y comprensión.

Siempre están dispuestos a dar amor incondicional, cuidados y consejos, sosteniendo un vínculo muy especial y emocional con sus nietos.

El Día del Abuelo nació hace miles de años.

De acuerdo a psicólogos infantiles y especialistas, los abuelos son un modelo a seguir, a través de la transmisión de valores y enseñanzas a las nuevas generaciones, para enfrentar las adversidades y dificultades de la vida.

Por otra parte, los abuelos, que comparten actividades y experiencias enriquecedoras con sus nietos, influyen de manera positiva en su comportamiento y relaciones interpersonales. Además, este vínculo de amor, afecto y diversión contribuye notablemente a la salud emocional de los abuelos, haciéndolos sentir útiles, activos y felices.

Día del Abuelo: celebración en otros lugares

El Día de los Abuelos es una fecha de origen cristiano que en muchos países pasa desapercibido. Como dato curioso podemos destacar que no todas las regiones del mundo celebran esta festividad el mismo día.

Por ejemplo, en Polonia se rinde homenaje a las abuelas cada 21 de enero y a los abuelos al día siguiente. En Francia el Día de los Abuelos es el primer domingo de marzo. En cambio, en México es el 28 de agosto.

No obstante, la cultura digital ha contribuido a estandarizar el 26 de julio, como la fecha oficial del Día de los Abuelos. Todo gracias a los famosos Doodle de Google y al hashtag #DíadelosAbuelos que se vuelve tendencia en Twitter, todos los años en ese día.

Tenemos que resaltar que el 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha promulgada por la ONU a nivel oficial y que trata de concienciar sobre la importancia de las personas mayores en la sociedad, contribuyendo a su integración y a mantener la actividad sana y saludable.

Efemérides: otros hechos

Roberto Arlt: las letras lo lloran

1942 - Murió Roberto Emilio Arlt, quien fue un novelista, cuentista, periodista y autor teatral, autor de obras como "Aguafuertes porteñas", "Los siete locos", "Los lanzallamas", "El juguete rabioso" y "Trescientos millones", entre otras. Su literatura, caracterizada por ser ácida y crítica, ha sido revalorizada, luego de años de postergación y olvido.

Mick Jagger: símbolo Stone

1943 - Nació Michael Philip Jagger, más conocido como Mick Jagger, quien es un cantante, actor, compositor y músico británico de rock, líder de la banda The Rolling Stones, que ya lleva una carrera de más de medio siglo. Ha recibido tres Premios Grammy y otras trece nominaciones, un Globo de Oro y un MTV Video Music Award, entre otras distinciones.

Roger Taylor: dueño de la batería

1949 - Nació Roger Taylor, quien es un compositor, productor, corista y baterista británico, perteneciente a la banda Queen. Escribió canciones famosas del grupo como "Sheer Heart Attack", "I'm In Love With My Car", "Radio Ga Ga" o "A Kind of Magic", también escribió otras como "Breakthru" o "Innuendo" junto con Freddie Mercury.

Eva Perón: se fue la líder, nació la leyenda

1952 - Murió María Eva Duarte de Perón, quien fuera esposa del Presidente de la República, Juan Domingo Perón, que tuvo protagonismo en la sociedad argentina en el final de la década del 40 y principios del 50, siendo un pilar político del gobierno nacional, de intensa acción social, propició y logró la ley de voto femenino y la provincialización de territorios nacionales.

Sandra Bullock: Belleza y talento en el cine

1964 - Nació Sandra Bullock, quien es una actriz y productora de cine y televisión estadounidense, que ganó un premio Oscar en 2009 como mejor actriz en la película "The blind side". Entre sus películas más importantes, se encuentran "Máxima velocidad", "Gravedad", "Miss simpatía", "El demoledor", "La red" y "En el amor y en la guerra".