Si todas las profesiones, comidas o acciones tienen su día en este planeta, como no lo iba a tener el practicante del deporte más maravilloso de todos: el fútbol en nuestro país. Es por tal motivo, que cada 22 de junio se celebra el Día del Futbolista Argentino, en homenaje al segundo gol histórico de Diego Armando Maradona ante los ingleses (victoria de 2 a 1), durante el Mundial de México 1986 celebrado en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Esta emotiva e inolvidable efeméride se celebraba anteriormente el día 14 de mayo, para conmemorar el gol de la selección argentina de fútbol al equipo inglés por parte del jugador Ernesto Grillo, en el partido celebrado en el Estadio Monumental de Argentina en el año 1953, con una victoria de 3-1 de Argentina sobre Inglaterra.

Sin embargo, en el mes de agosto del año 2020 la organización Futbolistas Argentinos Agremiados solicitó el cambio de fecha, justificando que el denominado "Gol del Siglo" efectuado por Maradona en el año 1986 representó el mejor gol de la historia de los mundiales de fútbol y del siglo XX.

En tal sentido, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) aprobó dicha propuesta, modificando la fecha de la efeméride a partir del año 2021, es decir, que esta fecha vino a renovar la mencionada anteriormente.

Diego Maradona: aquella tarde en México

En cuanto al "mejor gol en la historia de los mundiales" para muchos analistas, hinchas y personas "de a pie", tuvo lugar en la Copa de Fútbol celebrada en México en el Estadio Azteca el 22 de junio de 1986, donde los equipos de Argentina e Inglaterra se enfrentaron, para disputar los cuartos de final de uno de los partidos más gloriosos de todos los tiempos, ante la presencia de más de 114.000 personas en dicho recinto deportivo.

En aquella tarde memorable, Diego Armando Maradona ejecutó movimientos magistrales y sincronizados, convirtiendo el segundo gol en el afamado "Gol del Siglo", que concedió la victoria al equipo argentino en el minuto 55 y su pase a la semifinal, en donde los esperó Bélgica. Esto significó la victoria de Argentina en el campeonato del mundo, quedando grabado por siempre en la memoria de miles de aficionados y del pueblo argentino.

El gol de Ernesto Grillo a los ingleses (Archivo).

Cabe destacar, que este gol ha sido catalogado como el mejor de la historia de todos los mundiales de fútbol y del siglo XX, luego de llevar a cabo una encuesta a nivel internet.

Efemérides: otros hechos

Guillermo Brown: padre de la Armada nacional

1777 - Nació Guillermo Brown, quien fue un almirante naval irlandés que consagró su vida a la armada nacional en las luchas por la independencia nacional, y por eso, es considerado como el padre de la Armada Argentina. También supo enfrentar al imperio de Brasil y al bloqueo anglo-francés en la década de 1840.

Meryl Streep: joya del cine

1949 - Nació Meryl Streep, quien es una actriz estadounidense de cine, teatro y televisión, que ganó tres Premios Oscar por sus participaciones en las películas "Kramer versus Kramer", "La decisión de Sophie" y "La dama de hierro". También se adjudicó nueve Globos de oro y dos Premios BAFTA.

Cindy Lauper: exitosa y carismática

1953 - Nació Cindy Lauper, quien es una cantante, actriz, filántropa y empresaria estadounidense que vendió millones de discos con los que saltó a la fama. Varias de sus canciones llegaron al número uno del ránking y algunas de ellas son "Girls just want to have fun" o "Time after time", entre otras.

José Meolans: tiburón en la piscina

1978 - Nació José Meolans, quien es un nadador que participó en cuatro Juegos Olímpicos (1996, 2000, 2004 y 2008), en cuatro Juegos Panamericanos (1995, 1999, 2003, cuando ganó una medalla de oro en los 100 metros y 2007) y en 10 mundiales de la especialidad. Ganó dos premios Konex en 2000 y 2010.

Fred Astaire: en punta de pies

1987 - Murió Frederick Austerlitz, más conocido como Fred Astaire, quien fue un bailarín, actor, cantante, coreógrafo y presentador de televisión estadounidense. Ganó un Premio Oscar en 1950 a la trayectoria y tres Globos de oro. Una de sus películas recordadas es "Segundo coro".