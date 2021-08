Arrancó el Virreinato del Río de la Plata

1776 - Carlos III, rey de España, creó el Virreinato del Río de la Plata con la capital en Buenos Aires, en el marco de una serie de medidas destinadas a reorganizar el poder imperial. El antiguo gobernador de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, fue nombrado como virrey del Río de la Plata.

Robert Stephenson : "Siempre listo"

1907 - Se realizó el primer campamento experimental en la isla de Brownsea, bahía de Poole, en la costa sur de Inglaterra, en el que participaron 20 muchachos separados en 4 patrullas. Se toma esta fecha como el nacimiento del movimiento Scout por parte de Robert Stephenson.

Robert Stephenson, el padre de los Boy Scouts.

Inauguración de estación Retiro

1915 - Se inauguró la estación ferroviaria Mitre-Retiro, la cual es una de las siete estaciones centrales de ferrocarril en la ciudad de Buenos Aires. Con 44 millones de pasajeros al año, es la segunda estación más transitada de nuestro país tras la de Constitución.

Fundación del Napoli

1926 - En la región italiana de Campania se fundó el club Napoli, que es mundialmente conocido por ser el equipo donde jugó Diego Armando Maradona, quien le dio dos títulos de liga y una Copa UEFA, entre otros. El estadio San Paolo tiene capacidad para más de 80 mil espectadores.

María Epumer: estrella nacional

1963 - Nació María Gabriela Epumer, quien fue una cantante, guitarrista y bajista que integró diversas bandas, entre ellas Viudas e hijas del Rock and Roll, incluso participó junto a Charly García. Entre sus discos más destacados figuran "Señorita corazón" y "Perfume".

María Gabriela Epumer nació un día como hoy.

Horacio de la Peña: raqueteando por el mundo

1966 - Nació Horacio de la Peña, quien es un ex tenista profesional y entrenador, que logró cuatro títulos de ATP a nivel individual y seis en dobles. Su mejor ránking lo alcanzó en 1987, llegando a ser el número 31 del mundo. Entrenó a jugadores como David Nalbandian y Gastón Gaudio.

Cierre de Juegos Olímpicos en Montreal

1976 - Finalizaron los XXI Juegos Olímpicos realizados en la ciudad canadiense de Montreal, en los cuales participaron 92 delegaciones y casi 6.100 atletas de todo el mundo. El medallero fue liderado por la unión Soviética con 49 medallas doradas, luego Alemania Oriental con 40.

Deportistas de todo el mundo en los Juegos de Montreal.

MTV: comienzo de un gigante

1981 - La cadena estadounidense de música MTV comenzó su transmisión con un video de la banda The Buggles, llamado "Video killed the Radio Star", el segundo fue de Pat Benatar "You better run". Cabe destacar, que el canal ayudó a intérpretes a vender discos con su difusión.

Tragedia en supermercado paraguayo

2004 - En la ciudad paraguaya de Asunción se incendió el supermercado "Ycuá Bolaños", que en el momento del siniestro estaba atestado de personas. La tragedia (la peor del país) dejó un saldo de 327 muertos, casi 250 heridos de diversa consideración y 6 personas desaparecidas.

El incendio del supermercado, la peor tragedia de Paraguay.

Corazón Aquino: se apagó la líder filipina

2009 - Murió Corazón Aquino, quien fue una política filipina que llegó a ser presidenta de su nación entre 1986 y 1992. Como primera mandataria recibió un país con un alto grado de violencia, extrema pobreza y diversos problemas que buscó solucionar en su mandato.