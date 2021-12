Fundación de Puerto Santa Cruz

1878 - Se fundó la localidad santacruceña de Puerto Santa Cruz por parte del coronel de marina Luis Py, cuando la expedición argentina procedería a izar definitivamente la bandera nacional en la cumbre del cerro Misioneros, en la orilla diestra del río, dando origen así al Puerto Santa Cruz, que cuenta con una población de más de 4 mil habitantes.

Puerto Santa Cruz, una perla en sur argentino.

Agustín Magaldi: con sabor a tango

1898 - Nació Agustín Magaldi Coviello, quien fue un músico, compositor y cantor de tangos que se destacó en el inicio del siglo XX. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "Dios te salve m'hijo", "Acquaforte", "El Penado Catorce" y "Mi Sanjuanina". Tras varios años, decidió comenzar una carrera solista, aunque solamente duraría unos pocos años.

Fundación de Argentino de Quilmes

1899 - Se fundó el Club Atlético Argentino de Quilmes que es una de las instituciones más antiguas y el primero en ser fundado por argentinos. Se desempeñó la mayor cantidad de su historia en categorías del ascenso, hasta que en 1938 jugó en Primera división pero con una floja actuación. El Estadio de la Barranca Quilmeña tiene capacidad para 7 mil espectadores.

Argentino de Quilmes estuvo un año en Primera División.

Inauguración del subte

1913 - En la ciudad de Buenos Aires se inauguró la línea A de subtes y fue la primera red de trenes subterráneos en Iberoamérica y el Hemisferio sur. El tramo Plaza de Mayo-Plaza Miserere del subterráneo fue habilitado al público al día siguiente, transportando a 170.000 pasajeros que pudieron disfrutar del primer subte de Sudamérica.

El presidente Victorino de la Plaza inauguró la línea A.

Woody Allen: un genio polémico

1935 - Nació Allan Stewart Konigsberg más conocido como Heywood "Woody" Allen, quien es un cineasta, director, escritor y actor estadounidense que tiene una vasta trayectoria de más de 60 años en el cine. Algunas de sus películas más importantes son "Hannah y sus hermanas", "La rosa púrpura del Cairo", "Medianoche en París" y "Annie Hall".

Woody Allen, creador de éxitos.

Bette Midler: actuación y carisma sobre el escenario

1945 - Nació Bethany Ann Midler, quien es una comediante, cantante, productora y actriz estadounidense que inició su carrera en el ámbito teatral para luego recalar en el cine. Algunas de sus cintas más destacadas son "La rosa", "Eternamente amigas", "El club de las divorciadas", "Las mujeres", "Lo que las mujeres quieren" y "Aquel viejo sentimiento".

Pablo Escobar: el "patrón del mal"

1949 - Nació Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien fue un narcotraficante, terrorista y polític. colombiano que ha sido el fundador del Cartel de Medellín. Las cifras indican que llegó a poseer la cifra de entre 25.000 a 30.000 millones de dólares, consagrándose así como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante siete años seguidos.

Tragedia en Chicago

1958 - En la ciudad estadounidense de Chicago se incendió la escuela Our Lady of the Angels y en el siniestro murieron 92 niños y 3 monjas, antes de que terminaran las clases de la jornada. El incendio se originó en el sótano y las víctimas perecieron cuando el humo, calor, fuego y gases tóxicos cortaron sus medios de salida a través de pasillos y escaleras.

Lito Vitale: ese amigo del alma

1961 - Nació Hernán Facundo Vitale más conocido como Lito Vitale, músico, compositor, pianista, productor y arreglador que es uno de los más destacados de nuestro país. Algunos de sus discos más importantes son "Ese amigo del alma", "Sobre riesgos y memorias", "El hombre de la corbata roja", "Todos estos años", "Un Mundo próximo" y "Desde casa".

Corralito fatal

2001 - A través del decreto 1570/2001, se lanzó una serie de restricciones a la extracción de dinero en efectivo: sólo se podían retirar 250 pesos por semana en efectivo, y se prometía el libre uso del dinero acreditado en las cuentas sólo a través de transferencias bancarias y electrónicas. Es decir, el ministro de Economía, Domingo Cavallo anunció el "Corralito".