Fray Mamerto Esquiú: camino a la beatificación

1883 - Murió Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, quien fue un fraile y obispo que ha sido políticamente relevante por su defensa de la Constitución nacional de 1853. En abril de 2020, la Comisión Internacional de Teólogos de la Santa Sede dio por válido el milagro por la intersección de Esquiú y será declarado beato.

¡Apareció Tintin!

1929 - Apareció por primera vez en el suplemento infantil Le Petit Vingtieme (del diario belga Le Vingtieme Siecle) el personaje "Tintin", quien era acompañado por un perro de raza fox terrier blanco llamado "Milú". Tintin se desempeña como periodista y vive múltiples aventuras con su compañero.

Scott McKenzie: icono de la música "hippie"

1939 - Nació Philip Wallach Blondheim III más conocido como Scott McKenzie, quien fue un cantante y compositor estadounidense que ha tenido una amplia repercusión sobre todo en la década de 1960 y 1970. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "San Francisco" y "Like an old".

Rod Stewart: de Escocia para el mundo

1945 - Nació Roderick David "Rod" Stewart, quien es un cantante, compositor y productor escocés que ha recibido diversos galardones durante su vasta trayectoria. Algunas de sus canciones más importantes son "Maggie May", "Sailing", "Forever young", "Baby Jane" y "I don't want to talk about".

George Foreman: demoledor en el ring

1949 - Nació George Edward Foreman, quien es un ex boxeador estadounidense que ha sido dos veces campeón del mundo en la categoría peso pesado. Combatió en 81 ocasiones, logrando 76 victorias (68 por nocaut) y 5 derrotas (una por nocaut).

Pat Benatar: un canto al amor

1953 - Nació Patricia Mae Andrzejewski más conocida como Pat Benatar, quien es una cantante de rock estadounidense que ha tomado gran trascendencia en la década de 1980. Algunas de sus canciones más importantes son "Promises in the dark", "Heartbreaker", "Love is a battlefield" y "I need a lover".

Gabriela Mistral: pluma de oro

1957 - Murió Lucila Godoy Alcayaga más conocida como Gabriela Mistral, quien fue una escritora, diplomática, profesora y pedagoga chilena que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Algunas de sus obras más importantes fueron "Ternura", "Desolación", "Sonetos de la muerte" y "Tristeza".

Coco Chanel: la última "puntada" informal

1971 - Murió Gabrielle "Coco" Chanel, quien fue una diseñadora de alta costura francesa que ha sido fundadora de la marca Chanel. Es considerada como una de las diseñadoras más importantes de la historia y no sólo se dedicó a la ropa informal sino también a bolsos, perfumes, sombreros y joyas.

Trágico tornado en Santa Fe

1973 - Se produjo en la localidad santafesina de San Justo un tornado categoría F5 que dejó un trágico saldo de 63 muertos, 200 heridos y millones de pesos en pérdidas materiales. Especialistas internacionales indicaron que es el único fenómeno de esta magnitud registrado en el hemisferio sur hasta hoy.

María Elena Walsh: "Manuelita" todavía la extraña

2011 - Murió María Elena Walsh, quien fue una escritora, poetisa, cantautora, dramaturga y compositora que es considerada como una de las más importantes de nuestra cultura. Algunas de sus obras más importantes fueron "El reino del revés", "El Monoliso", "Manuelita la tortuga" y "Tutú Marambá".