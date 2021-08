Se erige la UBA

1821 - Fue fundada la Universidad de Buenos Aires (UBA) por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Es la casa de estudios más importantes de nuestro país y es considerada como una de las mejores de Latinoamérica.

Fundación de Ituzaingó

1864 - Un grupo de hacendados de la provincia de Corrientes, entre ellos Juan Rivera, Bernardino Valle y Francisco López, fundaron la localidad de Ituzaingó elevando un pedido a la gobernación de Corrientes. La ciudad tiene casi 20 mil habitantes y es uno de los balnearios más visitados de la región.

Ituzaingó, una ciudad que posee un bello balneario.

De asentamiento a localidad pampeana

1882 - Se fundó la localidad pampeana de General Acha, quien lleva el nombre del unitario que enfrentó a Juan Manuel de Rosas. Se estableció sobre el asentamiento que antes solía llamarse "Quetré Huitrú Lauquen", voz que en araucano significa Caldén (árbol típico de esta provincia) junto a la laguna.

Cantinflas: genio de la risa

1911 - Nació Mario Fortino Moreno Reyes, más conocido como "Cantinflas", quien fue un actor, productor, guionista y comediante mexicano que es considerado como un ícono en su nación y llegó a actuar en Hollywood. Una de sus cintas más conocidas es "La vuelta al mundo en 80 dias".

La "Samp" inicia su camino en el "calcio"

1946 - En la ciudad italiana de Génova se fundó el club de fútbol Sampdoria, que a pesar de no ser un equipo de los denominados "grandes", logró conquistar un Scudetto (temporada 1990/91), cuatro Copas Italia, una Supercopa de Italia y una Recopa de Europa (1989/90).

Pete Sampras: grande entre los grandes

1971 - Nació Pete Sampras, quien es un ex tenista profesional estadounidense que llegó a ser número uno del ránking por 286 semanas (sólo es superado por el suizo Roger Federer). Ganó catorce títulos de Grand Slam, 64 en total en el ATP y dos veces se quedó con la "ensaladera de la Copa Davis".

Pete Sampras, un tenista con mucha técnica.

Henry Fonda: vida dedicada al espectáculo

1982 - Murió Henry Fonda, quien fue un actor estadounidense que ganó dos veces el Premio Oscar, una de manera honorífica en 1980 y otra como mejor actor en la película "On golden pond" de 1981. Otra cintas destacadas son "Doce hombres en pugna", "Las uvas de la ira" y "La batalla de Midway".

Se bajó el telón en Los Angeles

1984 - Finalizaron los XXIII Juegos Olímpicos de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, que no tuvo la participación de algunas naciones debido al boicot realizado a Moscú en 1980. El medallero fue liderado por Estados Unidos con 83 medallas doradas, Rumania con 20 y Alemania Occidental con 17.

Varios países se "bajaron" de los Juegos de 1984.

Nuevo disco de Metallica

1991 - El grupo de heavy metal estadounidense Metallica lanzó al mercado su quinto álbum de estudio llamado como la banda, aunque también se lo conoce como el "álbum negro". Algunas de sus canciones más destacadas son "Enter sandman", "Nothing else matters", "The unforgiven" y "Sad but true".

Día Internacional de la Juventud

1999 - Cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, para "promover el papel de la juventud en los procesos de cambios sociales".

Kursk: negligencia trágica en Rusia

2000 - En el mar de Barents y durante un ejercicio naval, se hundió el submarino ruso K-141 Kursk con 118 tripulantes a bordo. Fue la peor catástrofe naval de la historia postsoviética y la causa fue un accidente que terminó causando dos explosiones en la zona de la proa.