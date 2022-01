Fundación de Atlético Rafaela

1907 - Se fundó la Asociación Atlética Rafaela en dicha localidad santafesina, cuyo estadio se llama Nuevo Monumental y tiene una capacidad para casi 21 mil espectadores. La "crema" ha llegado a participar en siete temporadas en la Primera División y la restante en diversas divisiones del ascenso.

Atlético Rafaela, la "perla" del norte santafesino.

Nació el Aero Club Argentino

1908 - Se fundó el Aero Club Argentino que ha sido la primera institución aerodeportiva de nuestro país y cuyo presidente fue Aaron Félix Martín de Anchorena y uno de sus vicepresidentes, Jorge Newbery. Junto a sus actividades civiles, despertó también la necesidad de su utilización para fines militares.

Robert Stack: el "primer" Elliot Ness

1919 - Nació Charles Langford Modini Stack más conocido como Robert Stack, quien fue un actor estadounidense que tuvo una larga trayectoria en el cine y teatro. Algunas de sus películas más importantes fueron "El torero y la dama", "Mi hermano, el forajido", "El capitán Jones" y "El último viaje".

Robert Stack en "Los intocables".

Wyatt Earp: la ley en primera persona

1929 - Murió Wyatt Berry Stap Earp, quien fue un comisario estadounidense que ocupó varias dependencias en el oeste del país. Su manera de enfrentar con dureza la ley, lo hizo ser considerado como uno de los personajes más fuertes de la ley, y gracias a él, surgieron varias películas en su nombre.

Patrick Dempsey: galán de exportación

1966 - Nació Patrick Galen Dempsey, quien es un actor y piloto de carreras estadounidense que es conocido por interpretar al neurocirujano Derek Sheperd en la serie televisiva "Anatomía de Grey". Otras cintas en las cuales se destacó son "Hecho de honor", "Estallido" y "Historia de San Valentín".

Patrick Dempsey en "Anatomys Grey".

Otro disco de The Beatles

1969 - En Estados Unidos se lanzó el undécimo álbum de estudio de la banda de rock británica The Beatles, llamado "Yellow submarine" por parte de la empresa discográfica Apple Records. Algunas de sus canciones más importantes son "All you need is love", "All together now" y "Yellow submarine".

Orlando Bloom: partícipe de grandes éxitos

1977 - Nació Orlando Jonathan Blanchard Bloom, quien es un actor británico que participó en películas de importante taquilla, como la saga del "El señor de los anillos" o "Piratas del Caribe". Otras cintas en las cuales se destacó son "Troya", "Reino del cielo", "Los tres mosqueteros" y "El buen doctor".

Orlando Bloom en "Piratas del Caribe".

Guillermo Coria: el "mago" del tenis

1982 - Nació Guillermo Sebastián Coria, quien es un ex tenista profesional que llegó a ser número 3 del ránking mundial. Se adjudicó 9 títulos de la ATP en toda su carrera, entre los cuales se destacan Viña del Mar, Hamburgo, Stuttgart, Sopot, Montecarlo y Kitzbuhel.

El robo del siglo

2006 - En la localidad bonaerense de Acassuso se produjo el denominado "robo del siglo" al banco Río, el cual contó con la participación de cinco ladrones que ingresaron a la entidad, tomaron de rehenes a 23 personas y saquearon cientos de cajas de seguridad obteniendo un botín de 19 millones de dólares en joyas y dinero.

Horacio Guarany: y nomás, se calló el cantor

2017 - Murió Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo, más conocido como Horacio Guarany, quien fue un escritor, cantor y compositor de folclore nacional, uno de los mejores en su género. Entre sus canciones más destacadas figuran "Si se calla el cantor", "Coplera del prisionero" y "Aquí en mi tierra".