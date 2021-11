Arturo Jauretche: entre la escritura y la política

1901 - Nació Arturo Martín Jauretche, quien fue un ensayista, político y periodista que fundó junto a otros el movimiento político FORJA, de ideología radical. Es autor de "El medio pelo en la sociedad argentina", "Los profetas del odio", "Forja y la Década Infame", "La colonización pedagógica" y "Manual de zonceras argentinas", entre otras obras.

Amelia Bence: actriz de la "vieja guardia"

1914 - Nació María Batvinik más conocida como Amelia Bence, quien fue una actriz que tuvo la particularidad de ser alumna de Alfonsina Storni en el Teatro Infantil Lavardén. Algunas de sus pleículas más recordadas fueron "La guerra gaucha", "Los ojos más lindos del mundo", "Camino del infierno", "La otra y yo", "A sangre fría" y "La cigarra no es un bicho".

Whoopi Goldberg: trayectoria ilustre

1955 - Nació Caryn Elaine Johnson más conocida como Whoopi Goldberg, quien es una actriz, productora, comediante,cantante, escritora y guionista estadounidense que se adjudicó un Premio Oscar como mejor actriz de reparto en 1991 por la pleícula "Ghost, la sombra del amor". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "El color púrpura" y "El asociado".

Gerard Butler: duro de Hollywood

1969 - Nació Gerard James Butler, quien es un actor, productor y cantante británico que se destacó en diversas pleículas en su carrera. Algunas de ellas son "Drácula 2000", "El fantasma de la ópera", "300", "Dioses de Egipto", "Geostorm", "El imperio del fuego", "007: el mañana nunca muere", "La sombra del faraón", "Un ciudadano ejemplar" y "Soldado de dios".

Gerard Butler en la película "300".

Valentina Bassi: talento y belleza nacional

1972 - Nació Valentina Bassi, quien es una actriz de cine, teatro y televisión que se destacó en películas como "El visitante", "El caso María Soledad", "Un día de suerte", "Todas las azafatas van al cielo", "El boquete" y "Lugares comunes". En la televisión aparecen "Culpables", "Tiempo final", "Sin condena", "Verdad consecuencia" y "Un año para recordar".

Valentina Bassi, protagonista de varios éxitos.

Vittorio de Sica: ¡Hasta siempre, maestro!

1974 - Murió Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano de Sica, quien fue un actor, guionista y cineasta italiano que se adjudicó cuatro Premios Oscar en su vasta carrera. Algunas de sus pleículas más importantes fueron "Dos mujeres", "Los girasoles", "Matrimonio a la italiana", "Siete veces mujer", "El limpiabotas", "Ayer, hoy y mañana" y "Las vacaciones".

Lucas Barrios: el nombre del gol

1984 - Nació Lucas Ramón Barrios Cáceres, quien es un futbolista paraguayo que como jugador se desempeñó en Argentinos Juniors, Tigre, Tiro Federal, Deportes Temuco, Cobreloa, Atlas, Colo Colo, Borussia Dortmud, Spartak de Moscú, Huracán, Gimnasia y Esgrima, Montpellier, Palmeiras, Gremio (con quien ganó la Copa Libertadores en 2017) y la selección nacional.

Lucas Barrios en su paso por Gremio.

Juan Schiaffino: artífice del "Maracanazo"

2002 - Murió Juan Alberto Schiaffino Villano, quien fue un futbolista uruguayo que es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de su país. Se desempeñó en Peñarol, Milan, Roma y las selecciones de Italia y Uruguay, con la que ganó la Copa Mundial de 1950 en Brasil. Se adjudicó cuatro ligas con el "carbonero" y tres con el conjunto milanés.

Juan Schiaffino supo jugar en Milan.

Domino Cura: la última misa

2004 - Murió Domingo Cura, quien fue un músico y bombista que es considerado como el percusionista más destacado de la música folklórica. Participó en varios álbumes históricos como la Misa Criolla (1964), de Ariel Ramírez, Folklore en Nueva Dimensión (1964), junto a Ariel Ramírez (piano) y Jaime Torres (charango) y Cantata Sudamericana (1972) con Mercedes Sosa.

Nuevo disco de One Direction

2015 - El grupo británico One Direction lanzó su quinto álbum de estudio, titulado "Made in the A.M." por parte del sello discográfico Columbia Records y Syco Music. Algunos de sus temas más destacados son "Drag Me Down", "Infinity", "End of the Day", "I Want to Write You a Song", "Long Way Down" y "Love You Goodbye".