Tito Lusiardo: el "amigo" de Carlos Gardel

1896 - Nació César Lusiardo más conocido como Tito Lusiardo, quien fue un actor de radio, cine, teatro y televisión español que vivió gran parte de su vida en nuestro país. Algunas de sus películas más reconocidas fueron "El día que me quieras", "La muchachada de abordo", "La vida es un tango" y "El cartero".

César Lusiardo actuó en varias películas con Carlos Gardel.

Carlos Peucelle: gloria de nuestro fútbol

1908 - Nació Carlos Desiderio Peucelle, quien fue un futbolista y entrenador que jugó en clubes como San Telmo, Sportivo Buenos Aires, River y la selección nacional con las que ganó las Copas América de 1929 y 1937, además fue subcampeón del mundo en el Mundial de 1930 en Uruguay.

Carlos Peucelle, símbolo de nuestro fútbol.

Elizabeth Killian: talento y belleza nacional

1939 - Nació Elizabeth Killian, quien es una actriz y ex vedette que tuvo un importante paso por el cine, televisión y teatro. Algunas de sus películas más destacadas son "Una excursión a los indios ranqueles", "Hay que romper la rutina", "Los fierecillos se divierten" y "Los vampiros los prefieren gorditos".

Peter Cetera: cantando al amor

1944 - Nació Peter Paul Cetera, quien es un cantante, bajista y productor estadounidense que también participó en la banda "Chicago" antes de seguir como solista. Algunas de sus canciones más destacadas son "Glory of love", "The next time I fall", "Restless heart" y "Even a fool can see".

¡Feliz Día del Bibliotecario!

1954 - Mediante la sanción del decreto N° 17.650/54 se instituyó en nuestro país el "Día del bibliotecario", en homenaje a quienes cumplen con esta función. Esta fecha corresponde con la edición de "La Gaceta de Buenos Aires" del 13 de septiembre de 1810 en la que apareció un artículo titulado "Educación" escrito por Mariano Moreno.

Dave Mustaine: metal "colorado"

1961 - Nació David "Dave" Scott Mustaine, quien es un cantante, guitarrista y vocalista estadounidense de la banda de thrash metal Megadeth, además de haber sido guitarrista de la banda Metallica. Algunos de sus álbumes más destacados son "Countdown to extinction", "Rust in peace" y "Youthanasia".

Dave Mustaine, poder metalero.

Goran Ivanisevic: el "Gigante" del Este

1971 - Nació Goran Ivanisevic, quien es un ex tenista profesional croata que llegó a ser número 2 del ránking en 1994 tras la figura de Pete Sampras. Se adjudicó 22 títulos en su carrera, entre ellos un Wimbledon en 2001, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1992 y la Copa Davis en 2005.

¡Bienvenido, Super Mario!

1985 - Se lanzó al mercado de los videojuegos "Super Mario Bros", que fue producido por la compañía Nintendo y diseñado por Shigeru Miyamoto. El juego trata del rescate por parte de Mario y Luiggi de la princesa Peach del Reino Champiñón, y que fue secuestrada por el rey de los Koopas, Bowser.

Thomas Muller: tanque alemán

1989 - Nació Thomas Muller, quien es un futbolista alemán que jugó todo su carrera hasta el momento en el Bayern Munich y la selección nacional, con la que ganó la Copa Mundial de Brasil 2014 y con los bávaros se alzó con nueve ligas, seis Copas locales, dos Champions League y un mundial de clubes.

Thomas Muller, un depredador dentro del área.

Moses Malone: uno de los "grandes" de la NBA

2015 - Murió Moses Eugene Malone, quien fue un basquetbolista estadounidense que jugó toda su carrera en la NBA, donde jugó 21 temporadas. Se desempeñó en equipos como Utah Stars, San Antonio Spurs, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers. (ganó su único título) y Houston Rockets.