Revolución Francesa

1789 - Cansados del despotismo de la monarquía francesa, el pueblo junto a revolucionarios parisinos realizó la llamada "Toma de la bastilla", y ésto significó el final del antiguo régimen y el nacimiento de la Revolución francesa. Las consecuencias de la misma fueron la eliminación del feudalismo y la revolución agraria y social.

El pueblo francés ganó las calles.

Lucas Demare: director de éxitos

1910 - Nació Lucas Demare, quien fue un director, guionista y productor cinematográfico que también fue uno de los fundadores de Directores Argentinos Cinematográficos. Entre sus películas dirigidas figuran "La guerra gaucha", "Su mejor alumno", "Mi noche triste", "La boda" y "Zafra".

Nació el CADU

1914 - En la localidad bonaerense de Zárate, se fundó el club Defensores Unidos que llegó a jugar siete temporadas en la Primera B Metropolitana (tercera categoría) y el resto se dividió entre las otras dos del ascenso. El estadio del "celeste" se llama Mario Losinno y tiene capacidad para 6 mil espectadores.

Julio de Grazia: actor de raza

1929 - Nació Julio de Grazia, quien fue un actor que es reconocido por destacarse en películas de drama y comedia. Entre sus filmes más destacados figuran "Esperando la carroza", "La cigarra no es un bicho", "Los superagentes biónicos", "Tiempo de revancha", "El profesor punk" y "Ojos azules".

Julio de Grazia, un actor todoterreno.

Julio Chávez: producción nacional

1956 - Nació Julio Hirsch, más conocido como Julio Chávez, quien es un actor, autor y director de teatro que también es artista plástico y maestro de actores. Entre sus películas más importantes figuran "La malavida", "Señora de nadie", "Un muro de silencio", "El visitante", "Un oso rojo" y "El custodio".

Matthew Fox: "Perdido" en el set

1966 - Nació Matthew Fox, quien es un actor y ex modelo estadounidense que filmó varias películas, pero tiene dos papeles que lo lanzaron a la popularidad en las series "Lost" y "Party of five". Entre sus filmes más destacados figuran " Guerra Mundial Z", "Corredor veloz", "Alex Cross" y "Extinción".

Matthew Fox, la serie "Lost" fue su gran trampolín.

Guerra en el fútbol

1969 - Comenzó la llamada " Guerra del fútbol" entre Honduras y El Salvador, en la cual se la denominó de esta manera por un encuentro jugado días atrás entre ambas naciones, pero que nada tuvo que ver con el conflicto bélico. El combate duró cuatro días y se registraron 1600 muertos entre ambos lados.

Convenio con Reino Unido

1999 - Se firmó un convenio en la ciudad de Londres entre Argentina y Reino Unido (entre los cancilleres de ambas naciones Robin Cook y Guido di Tella), el cual permitía el acceso de los ciudadanos argentinos a las Islas Malvinas. Esto se consideró un gran paso para normalizar las relaciones bilaterales.

Compay Segundo: al compás de la música

2003 - Murió Máximo Francisco Muñoz, más conocido como Compay Segundo, quien fue un músico y compositor cubano, que tocaba diversos instrumentos. Algunos de sus disco más destacados fueron "Buena Vista Social Club", "Cien años de son", "Las flores de la vida", "Balcón de Santiago" y "Yo soy del norte".

Atentando en Francia

2016 - Se produjo el llamado " Atentado en Niza", en el cual el terrorista Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un tunecino que vivía en Francia, condujo su camión deliberadamente hacia una multitud que celebraba el Día Nacional de Francia, matando a 86 personas y dejando heridas a más de 400.