¡Feliz día, carteros!

1771 - Se conmemora en nuestro país el Día del Cartero, en homenaje al primer trabajador de este sector de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Bruno Ramírez y que hace casi 250 años comenzaba esta fecha con su labor. Cabe destacar, que este oficio no existía y recién se estaba implementando el servicio en el Virreinato del Río de la Plata.

Antes de la bicicleta, se utilizaba un caballo para llevar cartas.

Fundación de Ingeniero Jacobacci

1910 - En la provincia de Río Negro se fundó la localidad de Ingeniero Guido Jacobacci, la cual tomó su nombre porque este personaje había sido ascendido a jefe de Ferrocarriles Patagónicos, colocándose así los primeros rieles de la zona. Constituye uno de los centros poblacionales más importantes del sur de la región con alrededor de 7200 habitantes.

La nieve le da un toque especial.

Daniel Tinayre: el "hombre" de Mirtha

1910 - Nació Daniel Andrés Tinayre, quien fue un director de cine, guionista y productor de cine francés que se radicó en nuestro país. Además de ser uno de los fundadores de la entidad Directores Argentinos Cinematográficos en 1958, dirigió películas como "La Mary", "La cigarra no es un bicho", "En la ardiente oscuridad", "La vendedora de fantasías" y "Vidas marcadas".

Una de las grandes parejas de nuestro espectáculo.

Mario Benedetti: poesía "charrúa"

1920 - Nació Mario Benedetti, quien fue un escritor, periodista, poeta y dramaturgo uruguayo que integró la conocida "Generación del 45", y su producción literaria incluyó más de ochenta libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de veinte idiomas. Algunas de sus obras fueron "Gracias por el fuego", "Quién de nosotros", "La borra del café" y "Andamios".

Darío Vittori: el "Tano" de oro

1921 - Nació Melito Darío Spartaco Margozzi más conocido como Darío Vittori, quien fue un actor, humorista y productor italiano que logró un gran éxito en nuestro país en cine, teatro y televisión. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Lo prohibido está de moda", "¡Qué noche de casamiento!", "Subí que te llevo", "Digan lo que digan" y "Villa Cariño".

El día que Luis Firpo debió ser campeón

1923 - En los Estados Unidos, se produjo la llamada "Pelea del siglo", en la cual el boxeador argentino Luis Ángel Firpo lanzó al campeón estadounidense Jack Dempsey fuera del ring durante 17 segundos, pero el árbitro no lo consideró nocaut. Sin embargo, el local se levantó y tras derribar varias al sudamericano, terminó ganando el combate.

Sam Neill: dueño de varios éxitos

1947 - Nació Nigel John Dermot "Sam" Neill, quien es un actor neozelandés que logró diversas distinciones en su larga carrera cinematográfica. Algunas de sus pleículas más destacadas son "Jurassic Park", "La caza al octubre rojo", "El libro de la selva", "El hombre bicentenario", "El pasajero", "Wimbledon", "Plan de escape" y "El aprendiz de Merlin".

Sam Neill en "Jurassic Park".

Morten Harket: alma y voz de A-ha

1959 - Nació Morten Harket, quien es un cantante noruego, integrante de la banda A-ha y que es considerado como uno de los mejores cantantes del género del pop. Algunas de la scanciones más destacadas del grupo escandinavo son "Take on me", "Stay on these roads", "Hunting High and low", "You are the one", "Move to Memphis" y "Analogue".

Amy Winehouse: voz "negra" para el soul

1983 - Nació Amy Jade Winehouse, quien fue una cantante y compositora británica que se destacó en géneros como el jazz, R&B, soul y ska. Ganó diversos Premios Grammy por sus canciones y álbumes, entre las cuales se destacan "Stronger Than Me", "Rehab", "Love Is a Losing Game", "You Know I'm No Good" y "Back to black".

El "gran golpe" de Juan Martín Del Potro

2009 - En Estados Unidos, el tenista argentino Juan Martín del Potro le ganó la final del US Open al suizo Roger Federer por 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4) y 6-2, en una batalla que duró cuatro horas y seis minutos de juego. Con este triunfo, la "Torre de Tandil" se transformó en el cuarto jugador nacional en lograr un Grand Slam, además de Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini y Gastón Gaudio.