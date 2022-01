Jean-Baptiste Poquelin: parte de la literatura francesa

1622 - Nació Jean-Baptiste Poquelin, quien fue un dramaturgo, poeta y actor francés que es considerado como uno de los mejores escritores de la lengua francesa y la literatura universal. Algunas de sus obras más importantes fueron "Don Juan", "Los enredos de Scapin", "El avaro" y "La escuela de los maridos".

Aristóteles Onassis: poder sobre el mar

1906 - Nació Aristóteles Sócrates Onassis, quien fue un empresario y magnate turco nacionalizado griego más famoso de la industria naviera del siglo pasado, que llegó a ser el hombre más rico del mundo en una época. Antes de llegar a su fortuna llegó a limpiar vidrios en nuestro país en una sastrería de Parque Patricios.

Aristoteles Onassis llegó a ser uno de los hombres más poderosos del mundo.

Fundación de Argentino de Rosario

1912 - En la ciudad de Rosario se fundó el Club Atlético Argentino cuyo primer nombre ha sido Club Atlético 1° de Mayo, y sus socios eran empleados del Ferrocarril Central de Córdoba. Su estadio se llama José Martín Olaeta, tiene una capacidad para 6800 espectadores y llegó a jugar la Primera B Nacional.

Argentino, una parte de Rosario.

Lloyd Bridges: experiencia y reconocimiento

1913 - Nació Lloyd Vernet Bridges, quien fue un actor estadounidense que tuvo una vasta trayectoria en el cine al filmar unas 150 películas. Algunas de las más destacadas fueron "Para encontrar un hombre", "La diosa", "El alto tejano", "La torre blanca", "Investigador de servicio secreto" y "Caño rojo".

Vicente de la Mata: bombardero adentro del área

1918 - Nació Vicente de la Mata, quien fue un futbolista que se desempeñó en Independiente, Central Córdoba de Rosario, Newells y la selección con la que se adjudicó las Copas América de 1937 y 1946 en nuestro país y en 1945 en Chile. Además, ganó tres ligas locales con el "rojo" y otros torneos.

Martin Luther King: en el nombre de la paz

1929 - Nació Michael King más conocido como Martin Luther King, quien fue un pastor de la iglesia bautista y activista estadounidense que desarrolló una labor crucial en la lucha por los derechos civiles de los afroestadounidenses. En 1964, ha sido distinguido con el Premio Nobel de la Paz.

Martin Luther King, el hombre que "tuvo un sueño".

Trágico sismo en San Juan

1944 - Se produjo el Terremoto de San Juan cuyo epicentro tuvo lugar a 20 kilómetros de la capital provincial. Se estimó que su magnitud ha sido de 7,4 en la Escala de Richter y la profundidad fue de 11 a 16 kilómetros. Es el fenómeno más destructivo de nuestra historia y dejó un saldo de 9 a 15 mil muertos.

¡Arrancó la NFL!

1967 - Se jugó el primer Super Bowl de la historia en Estados Unidos como parte de un acuerdo entre la National Football y League ( NFL) y la American Football League (AFL). El equipo de la NFL, Green Bay Packers, derrotó a Kansas City Chiefs, con un resultado de 35 a 10. Al año siguiente, volvieron a ser campeones.

El primer partido por la liga se jugó en 1967.

Jeanette Campbell: sirena olímpica

2003 - Murió Jeanette Campbell, quien fue una nadadora francesa que se nacionalizó argentina y que llegó a ser campeona nacional y sudamericana en este deporte. Además, se adjudicó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, donde igualó el récord olímpico.

Dolores Oriordan: lágrimas en el cielo

2018 - Murió Dolores Mary Eileen Oriordan, quien fue una cantante, guitarrista y compositora irlandesa que ha sido vocalista del grupo de rock The Cranberries. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "When you are gone", "Linger", "Salvation", "Promises", "Just my imagination" y "Free to decide".