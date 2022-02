Galileo Galilei: viaje a las estrellas

1564 - Nació Galileo Galilei, quien fue un matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano que entre sus logros aparecen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la "Revolución de Copérnico", por lo que es considerado como el "padre de la ciencia".

Domingo Sarmiento: maestro de América

1811 - Nació Domingo Faustino Sarmiento, quien fue un político, militar, periodista y educador que llegó a ser presidente de la nación en el período entre 1868 y 1874. Durante su vida política, colaboró tanto en la educación pública como en el progreso científico y cultural de su país, y además ocupó otros cargos como ministro y embajador.

Descubrimiento natural

1877 - El perito Francisco Pascasio Moreno descubrió el Lago Argentino y llegó a estar cerca del imponente glaciar que luego sería designado con su nombre. Por tal motivo, en esta fecha se conmemora el Día de los Glaciares. Dicha mole natural es una gruesa masa de hielo ubicada en el departamento Lago Argentino de Santa Cruz y dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

Fundación de Alianza Lima

1901 - En la ciudad peruana de Lima se fundó el equipo de fútbol Alianza Lima (bajo el nombre de Sport Alianza en aquel entonces). Es una de las instituciones más importantes de aquel país y se adjudicó 23 ligas locales y una Copa de Campeones de Perú. Además, disputó 27 Copas Libertadores de América, 4 Copas Sudamericana, 4 Merconorte y una Conmebol.

Marcos Zucker: actor de la "vieja guardia"

1921 - Nació Marcos Zucker, quien fue un actor y humorista, que se destacó en el cine, teatro y televisión en su labor de comedia. Más de 60 acreditan su labor en el cine, entre las cuales se destacan "Juvenilia", "Los caballeros de la cama redonda", "Hotel de señoritas" y "La cigarra no es un bicho", entre otras.

Graham Hill: campeón sobre la pista

1929 - Nació Norman Graham Hill, quien fue un piloto de automovilismo británico que llegó a ser dos veces campeón mundial de Fórmula 1 (1962 y 1968) y tres veces subcampeón (1963, 1964 y 1965), obteniendo un total de 14 victorias y 36 podios. Hill es el único poseedor de la "triple corona", al haber triunfado en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, 500 Millas de Indianápolis (1966) y 24 Horas de Le Mans (1972).

Francisco Maturana: el "pacho" de Colombia

1949 - Nació Francisco Antonio Maturana García, quien es un odontólogo, ex futbolista y entrenador colombiano que se desempeñó en Nacional de Medellín, Bucaramanga, Deportes Tolima y la selección nacional. Con técnico dirigió a la "cafetera" con la que se adjudicó la Copa América 2001 que se disputó en su país.

Matt Groening: padre de "Los Simpson"

1954 - Nació Matt Abraham Groening, quien es un historietista, productor de televisión y escritor estadounidense, que es mundialmente conocido por ser creador de los "Simpson". Es también el creador de "Futurama" y de la serie "(Des)encanto", y el autor de la tira cómica semanal "La vida en el Infierno", entre otras grandes creaciones.

Ian Campbell: corazón "reggae"

1959 - Nació Alistair Ian Campbell, quien es un vocalista y guitarrista británico, perteneciente a la banda UB40. Algunas de sus canciones más importantes son "Red red wine", "Kingston town", "Bring me your cup", "I got you babe", "Rat in the kitchen", "Baby I love your way", "Higher ground", "Tears from my eyes" y "Impossible love".

Nat King Cole: todo sobre el jazz

1965 - Murió Nathaniel Adams Coles más conocido como Nat King Cole, quien fue un cantante y pianista estadounidense de jazz, que es considerado uno de los más aclamados pianistas influyentes y líderes de grupos de la era del swing y uno de los mejores cantantes de toda la historia del jazz, que vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo.