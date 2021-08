Batalla de Angaco

1841 - En la provincia de San Juan se libró la batalla de Angaco, la más sangrienta de las guerras civiles argentinas. En ella se enfrentaron los federales cuyo líder era el general José Félix Aldao y los unitarios (que vencieron en la gesta), que fueron comandados por Mariano Acha. Se registraron más de 1000 muertos y cientos de heridos y prisioneros.

Moria Casán: made in Argentina

1945 - Nació Ana María Casanova, más conocida como Moria Casán, quien es una actriz, bailarina, empresaria, productora y vedette, que trabajó en varias obras teatrales en la calle Corrientes, Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Además supo trabajara con varios cómicos de nuestro país como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Tristán, Emilio Disi y Nito Artaza.

Moria Casán, la lengua filosa.

James Cameron: director del éxito

1954 - Nació James Francis Cameron, quien es un director, guionista, productor, filántropo y explorador marino canadiense, que se adjudicó tres Premios Oscar por la película "Titanic" en 1997 por mejor película, dirección y montaje. Otras cintas que dirigió fueron "Avatar", "Terminator", "Rambo II", "Los siete magníficos del espacio" y "Días extraños".

Bela Lugosi: príncipe de las tinieblas

1956 - Murió Béla Ferenc Dezső Blaskó, más conocido como Béla Lugosi, quien fue un actor húngaro sumamente reconocido por caracterizar al personaje del Conde Drácula en varias producciones teatrales y de cine. Otras películas importantes en su carrera fueron "Bride of the Monster", "Frankenstein y el hombre lobo" y "El hombre lobo".

Drácula, su gran papel.

Madonna: surgió la reina del pop

1958 - Nació Madonna Louise Veronica Ciccone, más conocida como Madonna, quien es una cantante, empresaria, compositora y actriz estadounidense, que es uno de los íconos de la música pop de todo el mundo. Algunas de sus canciones más destacadas son "Like a virgin", "La isla bonita", "Express yourself", "Material girl", "Rain" y "Music".

José Luis Clerc: talento tenístico

1959 - Nació José Luis Clerc, quien es un ex tenista profesional que alcanzó a ser el número cuatro en el ránking mundial en la década del 80. Obtuvo 25 títulos de la ATP en su carrera, y dos veces fue semifinalista de Roland Garros (en 1981 y 1982). Junto a Guillermo Vilas estuvo en el equipo de Copa Davis al que disputó su primera final en 1981.

"Batata" estuvo en el top five del ránking.

Indepedencia de Chipre

1960 - Tras varios siglos de ser dominado por distinos imperios, Chipre se independizó de los británicos e ingresó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, en los acuerdos de independencia se fijó que Gran Bretaña mantendría la soberanía en las bases militares de Acrotiri y Dhekelia y en otros 15 territorios retenidos.

Elvis Presley: muerto el rey...

1977 - Murió Elvis Aaron Presley, quien fue un músico y actor estadounidense que es conocido como uno de los más populares del siglo XX. Algunas de sus canciones más recordadas son "Love me tender", "Now or never", "Don't Be Cruel", "Heartbreak Hotel", en tanto, su película documental "Elvis on tour" ganó un Premio Globo de Oro.

Diego Schwartzman: el futuro es el "Peque"

1992 - Nació Diego Sebastián Schwartzman, quien es un tenista profesional que hasta el momento llegó a ocupar el puesto número 11 del escalafón mundial como su mejor posición. Se adjudicó tres torneos: Estambul, Río de Janeiro y Los Cabos y otras cuatro ocasiones fue finalista.

Aretha Franklin: un ángel llegó al coro del cielo

2018 - Murió Aretha Louise Franklin, quien fue una cantante estadounidense del género del soul, R&B y góspel, que ganó 18 Premios Grammy y es considerada una de las mejores en su estilo. Algunas canciones recordadas son "I Knew You Were Waiting (For Me)", "Respect", "Chain Of Fools", "Spanish Harlem" y "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman".