Nuevo Papa llegó al Vaticano

1740 - En la ciudad de Roma, el cardenal italiano Próspero Lorenzo Lambertini fue elegido como Sumo Pontífice (número 247 de la iglesia católica) y tomó el nombre de Benedicto XIV. Desde el punto de vista doctrinal, se mostró intransigente con las costumbres de los pueblos que se iban incorporando a la Iglesia.

José de San Martín: paso a la inmortalidad

1850 - Murió José Francisco de San Martín y Matorras, quien fue un militar y político que además fue uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. Sus estudios en milicia en Europa le permitieron aplicar sus estrategias y lograr importantes victorias o mismo el heroico cruce de Los Andes para la liberación de otras dos naciones.

Batalla de Yatay

1865 - En las cercanías de la localidad correntina de Paso de los Libres las tropas de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) libran la batalla de Yatay contra las tropas del Paraguay, victoria que quedó en manos de los primeros y evitó el avance paraguayo, aunque hubo que lamentar la pérdida de 1800 hombre de ambos ejércitos.

Luz, cámara, acción…

1908 - Se presentó en París "Fantasmagorie", primera película de animación francesa muda, creada por Émile Cohl. Está considerada una obra pionera del cine de éste género y tuvo que ser dibujada fotograma por fotograma. Cada una de las 700 imágenes fue creada de cero con un personaje y un fondo, pues en esa época no se había descubierto la técnica de la hoja de celuloide.

La película ícono del inicio de todo.

Oscar Gálvez: con pasta de campeón

1913 - Nació Oscar Alfredo Gálvez, quien fue un piloto de automovilismo que ha sido uno de los más laureados de este deporte. Obtuvo cinco títulos de Turismo Carretera y 43 victorias, destacándose siete en el Gran Premio Argentino. Además, corrió en una carrera de la Fórmula 1 (quinto lugar) en el circuito de Buenos Aires a bordo de una Maserati.

Oscar Gálvez obtuvo cinco títulos de TC.

Robert De Niro: nació una estrella

1943 - Nació Robert Anthony De Niro, quien es un actor, director y productor estadounidense, que se adjudicó dos Premio Oscar por su participación en las películas "Toro salvaje" (1981) y "El padrino II" (1975). Otras cintas en las cual participó fueron "El taxista", "Cabo de miedo", "Despertares", "Nueva York, Nueva York" y "Analizame".

Robert De Niro, ícono del cine mundial.

Nelson Piquet: predecesor de Ayrton Senna

1952 - Nació Nelson Piquet Souto Maior, quien es un ex piloto brasileño de Fórmula 1 que obtuvo tres campeonatos en esta categoría (1981, 1983 y 1987). En tanto, finalizó segundo en 1980 y tercero en 1986 y 1990. El piloto logró 23 victorias, 60 podios y 24 pole positions en el certamen, habiendo competido para los equipos Brabham, Williams, Lotus y Benetton.

Guillermo Vilas: el “gran” Willy

1952 - Nació Guillermo Vilas, quien es un ex tenista que es considerado como el mejor jugador argentino de todo los tiempos. Se impuso en 62 torneos de ATP profesional, de los cuales cuatro fueron Grand Slam (Roland Garros y US Open en 1977, y Abierto de Australia en 1978 y 1979). Además, llegó a ocupar el puesto número 2 del ránking.

Guillermo Vilas, en nuestro país es insuperable.

Sean Penn: actor de corazón “activista”

1960 - Nació Sean Justin Penn, quien es un actor, político, escritor y director estadounidense que obtuvo dos Premios Oscar por su actuación en los filmes "Milk" (2009) y "Río místico" (2004) y un Globo de Oro. Otras cintas en la cuales se destacó son "Yo soy Sam", "La delgada línea roja", "Carlito's Way", "21 gramos", "Pena de muerte" y "Colores".

Alejandro Sanz: esa voz tan particular

1993 - El cantante de pop latino español Alejandro Sanz sacó al mercado su álbum titulado "Si tú me miras", que fue su segundo disco de estudio. Fue lanzado al mercado por el sello discográfico WEA Latina y algunas de sus mejores canciones son "Si tú me miras", "El escaparate", "Mi primera canción", "Que no te daría yo" y "Cómo te echo de menos".