Enrique Finochietto: docencia en todo sentido

194. - Murió Enrique Finochietto, quien fue un médico que se destacó como docente, investigador e inventor de varias técnicas, aparatos e instrumentos de cirugía. Entre sus invenciones figuran el frontoluz, sistema inspirado en las lámparas de los mineros que, ceñido a la frente del cirujano, permite iluminar el campo operatorio puntual a la visión del cirujano.

Rene Russo: actriz de excelencia

1954 - Nació Rene Marie Russo, quien es una actriz y ex modelo estadounidense que posee una vasta trayectoria en el espectáculo. Algunas de sus películas más destacadas son "Arma mortal 3 y 4", "El caso Thomas Crown", "El rescate", "En la línea de fuego", "Dos por el dinero", "Avengers: fin del juego", "Thor", "La interna" y "Showtime".

Rene Russo en "Arma mortal 3".

Marcelo Trobbiani: otra pieza de México 1986

1955 - Nació Marcelo Antonio Trobbiani Ughetto, quien es un ex futbolista y entrenador que se desempeñó en Estudiantes de La Plata, Boca, Elche, Zaragoza, Millonarios, Cobreloa, Barcelona de Ecuador, Talleres, Laferrere y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa Mundial de México 1986. Además, ganó seis títulos a nivel local.

Michael Jordan: así en la tierra como en el cielo

1963 - Nació Michael Jeffrey Jordan, quien es un ex baloncestista y geógrafo estadounidense que ganó seis anillos con Chicago Bulls, promediando 30,1 puntos por partido en toda su carrera deportiva, el mayor promedio en la historia de la liga. Jordan participó en dos Juegos Olímpicos, llevándose la medalla de oro en ambos (1984 y 1992).

Sergio Berti: trotamundo del fútbol

1969 - Nació Ángel Sergio Berti, quien es un ex futbolista que se desempeñó en River, Boca, Parma, Zaragoza, América de México, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, Huracán, Barcelona de Ecuador, Livingston de Escocia y la selección nacional. Ganó dos Supercopa sudamericanas, una Recopa de Europa y seis títulos nacionales con el "millonario".

Valeria Mazza: modelo de mujer

1972 - Nació Valeria Raquel Mazza, quien es una ex modelo, conductora de televisión y empresaria que es considerada como la primera supermodelo latinoamericana, la modelo más importante de la historia argentina y la de mayor proyección internacional. Su éxito no solo se debe a su carrera en el modelaje, sino también a sus emprendimientos personales.

Valeria Mazza se destacó en el mundo de la moda.

Paris Hilton: glamour y algo más

1981 - Nació Paris Whitney Hilton, quien es una empresaria, modelo, actriz, cantante, diseñadora, DJ y celebridad estadounidense que se dió a conocer por su aparición en la serie de televisión "The Simple Life" junto con su compañera y mejor amiga de la infancia Nicole Richie. Según revistas especializadas, ahora posee una fortuna de 1.300 millones.

Paris Hilton, bella y millonaria.

Ed Sheeran: talento y carisma musical

1991 - Nació Edward Christopher Sheeran más conocido como Ed Sheeran, quien es un cantante y compositor británico que es considerado como uno de los más importantes de la actualidad. Algunas de sus canciones más importantes son "Thinking Out Loud", "You Need Me, I Don’t Need You", "Thinking Out Loud" y "South of the border".

Tania: se fue una parte del tango

1999 - Murió Ana Luciano Divis más conocida como Tania, quien fue una cantante de tangos española que triunfó en nuestro país. Algunas de sus películas más importantes son "Caprichosa y millonaria", "Cuatro corazones" y "El pobre Pérez". En tanto, sus canciones más destacadas son "Quién más, quién menos" y "Con una mentira''.

Enrique Sivori: el "cabezón" de la "Juve"

2005 - Murió Enrique Omar Sívori, quien fue un futbolista y entrenador que se desempeñó en River, Juventus, Napoli y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa América de 1957. Además, ganó tres títulos locales con el "millonario" y cinco con la "Vecchia signora", también participó en la Copa Mundial de Chile 1962.