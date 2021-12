Irene Dunne: pionera del cine de Hollywood

1898 - Nació Irene Dunne, quien fue una actriz y cantante estadounidense que tuvo una importante trayectoria sobre todo en las décadas del 1930, 1940 y 1950. Cinco veces fue nominada al Premio Oscar aunque no pudo obtenerlo. Algunas de sus cintas más destacadas fueron "Serenata nostálgica" y "Nunca la olvidaré".

José Mancera: El hombre espectáculo

1930 - Nació José Nicolás Mancera más conocido como "Pipo" Mancera, quien fue un presentador de televisión que es considerado como uno de los más influyentes de nuestro medio. El programa de televisión que lo catapultó a la fama ha sido "Sábados circulares" que se emitió en la década del 60.

José "Pipo" Mancera junto a Alberto Olmedo.

María Rosa Fugazot: Amplia trayectoria actoral

1942 - Nació María Rosa Fugazot, quien es una ex vedette, cantante y actriz que ha tenido una vasta carrera en cine y televisión. Algunas de sus películas más importantes son "Los caballeros de la cama redonda", "El rey de los exhortos", "El día que me amen", "Las locas del conventillo" y "Chúmbale".

Derechos para los trabajadores

1945 - En la ciudad de Buenos Aires el por entonces coronel Juan Domingo Perón creó el Instituto Nacional de las Remuneraciones, que obligaba a las industrias y las empresas privadas de todo el país a que paguen el aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) a todos los obreros de nuestro país.

Un beneficio para los trabajadores.

Alan Parsons: grande entre grandes

1948 - Nació Alan Parsons, quien es un productor, compositor e ingeniero de sonido británico que tuvo participación en disco importantes como "El lado oscuro de la Luna" de Pink Floyd o "Let it be" y "Abbey road" de The Beatles. Tras participar en The Alan Parsons Project lanzó su carrera solista.

Ramón Carrillo: doctor de primera línea

1956 - Murió Ramón Carrillo, quien fue un neurocirujano, neurobiólogo, médico sanitarista y político, siendo el primer ministro de Salud nacional bajo la presidencia de Juan Domingo Perón. Carrillo tuvo la particularidad de aportar nuevas técnicas de diagnóstico neurológico en aquella época.

Martín Demichelis: zaga bien protegida

1980 - Nació Martín Gastón Demichelis, quien es un ex futbolista que se desempeñó en equipos como River, Málaga, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Manchester City, Espanyol y la selección nacional. Ha obtenido diversos títulos locales con el "millonario", el conjunto bávaro y el equipo inglés.

Carl Sagan: Viaje a las estrellas

1996 - Murió Carl Edward Sagan, quien fue un astrónomo, astrofísico, escritor, divulgador científico y cosmólogo estadounidense. Algunas de sus obras más destacadas fueron "Vida inteligente en el universo", "El invierno nuclear", "Marte y la mente del hombre", "Otros mundos", "Planetas" y "Contacto".

Carl Sagan y su pasión por el espacio.

Kylian Mbappé: Velocidad y gol

1998 - Nació Kylian Mbappé Lottin, quien es un futbolista francés que se desempeñó hasta el momento en Mónaco, Paris Saint Germain y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa Mundial de Rusia 2018. Con el conjunto parisino ganó diez títulos locales y uno con el Mónaco.

Inauguración de Puente de la Mujer

2001 - En la zona de Puerto Madero se inauguró el Puente de la Mujer, el cual es un puente atirantado de pilón contrapeso diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava. Tiene una longitud de 170 metros y un ancho de algo más de 6 metros. Está construido de acero y hormigón armado y se ubica en el Dique 3.