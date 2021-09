Francisco de Laprida: entre el ejército y la independencia

1829 - Murió Francisco Narciso de Laprida, quien fue un abogado y político qu. llegó a ser diputado por su provincia y hasta presidió el Congreso de Tucumán de 1816. Realizó sus estudios entre Buenos Aires y Santiago de Chile y ha sido un importante colaborador para estar junto al General José de San Martín en la conformación del Ejército de los Andes.

Francisco de Laprida presidió el Congreso de Tucumán.

Derrota en Curupaytí

1866 - En el marco de la Guerra de la Triple Alianza, en Paraguay se libró la batalla de Curupaytí, donde mueren alrededor de 9000 soldados brasileños y argentinos, comandados por Bartolomé Mitre y menos de 100 paraguayos, secundados por el general José Eduvigis Díaz. El desenlace fue favorable al ejército local, y fue su mayor victoria en esta guerra.

Luis Agote: padre de la transfusión

1868 - Nació Luis Agote, quien fue un médico y legislador que ha sido el primer profesional en el mundo que realizó transfusiones de sangre indirectas, sin que la sangre se coagula en el recipiente que la contenía. Además, se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en dos períodos (1910-1914) y (1916-1920).

Luis Agote aportó un gran avance en la ciencia.

Alberto Podestá: tanguero de ley

1924 - Nació Alejandro Washington Alé más conocido como Alberto Podestá, quien fue un cantante de tangos que se desempeñó junto a grandes figuras de este género. Algunos de sus temas más destacados son "Pedacito de cielo", "Bajo un cielo de estrellas", " Nunca tuvo novio", "Al compás del corazón", "Alma de bohemio" y "La capilla blanca".

Alberto Podestá, una vida dedicada al tango.

Julieta Magaña: actuando en pos de los chicos

1947 - Nació Julieta Magaña, quien fue una actriz, animadora y cantante que se destacó como presentadora de programas infantiles durante la década de 1970. Algunas de las películas en las cuales participó fueron "Superagentes y titanes", "Andrea", "Vendado y frío" y "Los tres berretines". Además se desempeñó en ciclos televisivos y en el teatro.

Andrea Bocelli: gigante ante los obstáculos

1958 - Nació Andrea Bocelli, quien es un músico, escritor, productor y tenor italiano que ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo. Además de discos con canciones clásicas y música romántica, también grabó diez óperas completas, entre las cuales se pueden destacar "Carmen", "Romeo y Julieta", "La Bohemia" y "Andrea Chenier".

Félix Savón: luchador de la vida

1967 - Nació Félix Savón Fabré, quien es un ex boxeador cubano que durante 20 años de carrera como amateur, conquistó todos los títulos que concede la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), incluidos 6 campeonatos mundiales, 3 oros olímpicos y 4 Copas del Mundo, además de ser el único pugilista que ganó 3 oros en los Juegos de Buena Voluntad.

Un multicampeón en el ring.

George Scott: fin de la dirección

1999 - Murió George Campbell Scott, quien fue un actor, director y producto. estadounidense que rechazó el premio Óscar al mejor actor por "razones filosóficas". Algunas películas en las cuales participó fueron "Patton", "La biblia", "Al final de la escalera", "El exorcista III", "Titanic", "Gloria", "La fórmula" y "La bella y la bestia".

Marcel Marceau: un "mimo" a la vida

2007 - Murió Marcel Mangel más conocido como Marcel Marceau, quien fue un mimo francés que ha sido condecorado como oficial de la Legión de honor francesa por su carrera artística. Algunas de sus películas más reconocidas fueron "La última locura de Mel Brooks", "Resistencia", "Praxitele and the Golden Fish" y "Les Enfants du Paradis".

Eddie Fisher: la canción final

2010 - Murió Edwin Jack Fisher más conocido como Eddie Fisher, quien fue un cantante y actor estadounidense que ha sido uno de los intérpretes de mayor fama y éxito mundial de la década de 1950, con unas ventas de millones de discos, y con un show televisivo propio. Algunas canciones destacadas fueron "Games That Lovers Play" y "Wish You Were Here".