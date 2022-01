Salió un presidente, entró otro

1895 - El político José Evaristo Uriburu llegó a la presidencia de la República Argentina tras la anticipada salida de Luis Saenz Peña quien renunció al cargo, debido a una pronunciada crisis política que no supo resolver y en las postrimerías de la revolución de 1893. Uriburu se mantuvo en el cargo hasta octubre de 1898 cuando fue sucedido por Julio Argentino Roca.

Federico Moramarco: de la vieja escuela

1930 - Nació Federico Vairo Moramarco, quien fue un futbolista argentino que se desempeñó en River, Rosario Central, O'Higgins de Chile, Deportivo Cali y la selección nacional con la que se adjudicó las Copas América de 1955 y 1957. Además, logró tres títulos locales con el "millonario", uno con el colombiano y dos de ascenso con el "canalla" y el conjunto chileno.

Rutger Hauer: actor de raza

1944 - Nació Rutgerus Oelsen Hauer más conocido como Rutger Hauer, quien fue un actor neerlandés que actuó en más de 140 películas, entre las cuales se destacan "Blade runner", "Halcones de la noche", "La leyenda del santo bebedor", "El último reino", "La aventura del Poseidón", "Confesiones de una mente peligrosa", "Clave: Omega" y "Se busca vivo o muerto".

Rutger Hauer en "Halcones de la noche".

Luis Alberto Spinetta: el gran "flaco"

1950 - Nació Luis Alberto Spinetta, quien fue un cantante, guitarrista, escritor, poeta y compositor argentino de rock nacional que es considerado como uno de los íconos de nuestra música. Algunas de sus canciones más destacadas son "El anillo del Capitán Beto", "Seguir viviendo sin tu amor", "Muchacha (ojos de papel)" y "La bengala perdida".

Franco De Vita: romanticismo puro

1954 - Nació Franco Atilio De Vita De Vito, quien es un cantante, músico y compositor venezolano que obtuvo varios premios, entre los que destacan dos Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga, obtenidos con su álbum En primera fila. Además, compuso varios temas para otros artistas como Chayanne o Ricky Martin.

Patricia Sosa: pasión y talento en el canto

1956 - Nació Patricia Elena Sosa, quien es una cantante y escritora que en la década de 1980 ha sido la voz del grupo La Torre, y luego emprendió una carrera como solista. Algunas de sus canciones más importantes son "Aprender a volar", "Puedes llegar", "Nunca es tarde para amar", "Luz de mi vida", "Suave y profundo" y "Señal de amor".

Nuevo disco de Pink Floyd

1977 - Se publicó en Inglaterra el décimo disco de estudio del grupo de rock progresivo Pink Floyd llamado "Animals", por parte de la empresa discográfica Harvest/EMI. Algunas de sus canciones más importantes son "Pigs on the Wing 1 y 2", "Dogs", "Sheep" y "Pigs (Three Different Ones)". El álbum tuvo una destacada venta en el mercado.

¡Comenzó Brigada A!

1983 - En Estados Unidos, la cadena NBC estrenó la serie de televisión The A-team (Brigada A en castellano). La misma tuvo una duración de cuatro temporadas y estuvo protagonizada por George Peppard (John "Hannibal" Smith), Dirk Benedict (Templeton Peck), Dwight Schultz (H. M. Murdock) y Mr. T (Mario Baracus), quienes eran ex soldados que ayudaban a las personas.

Brigada A, un suceso televisivo.

Intento de copamiento en La Tablada

1989 - Se produjo el copamiento del cuartel de la localidad bonaerense de La Tablada por parte de un comando del Movimiento Todos por la Patria (MTP), durante la presidencia constitucional de Raúl Alfonsín. El cruento ataque fue rechazado luego de varias horas de combate, resultando un saldo de 32 guerrilleros, nueve militares y dos policías muertos durante el conflicto.

El intento dejó varios muertos y heridos.

Salvador Dalí: pintura gris y oscura

1989 - Murió Salvador Felipe Jacinto Dalí, quien fue un escultor, grabador, pintor, escenógrafo y escritor español, considerado como uno de los mejores representantes del surrealismo. Algunas de sus obras más importantes son "Gala contemplando el Mediterráneo" o "Galatea de las esferas", entre otras.