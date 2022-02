Primera Biblia impresa

1455 - El alemán Johannes Gutemberg, que inventó la impresión en caracteres móviles, logró imprimir la primera biblia y cuyo proceso comenzó en 1450. Se trataba de la Vulgata, una traducción al latín usada por la Iglesia católica. Se le llamó de 42 líneas por la cantidad de líneas impresas, a dos columnas, en cada página.

Fundación de Comodoro Rivadavia

1901 - Se fundó la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia por parte del italiano Francisco Pietrobelli, que estableció una pequeña colonia inmigrante. Tiene una superficie de 66 kilómetros cuadrados y una población de más de 120 mil habitantes. Su economía se basa en la actividad de la pesca, petróleo y turismo.

Comodoro Rivadavia, una bella ciudad sureña.

Fundación de Racing de Santander

1913 - Se fundó en la ciudad española de Santander el Club Real Racing, que es considerado como uno de los equipos animadores de la liga local al disputar 44 temporadas en la máxima categoría. Su estadio se llama "El Sardinero" y tiene una capacidad para más de 22 mil espectadores.

Racing, el dueño de Santander.

Mirtha Legrand: para todos "Chiquita"

1927 - Nació Rosa María Juan Martínez Suárez más conocida como Mirtha Legrand, quien es una actriz y presentadora de televisión que lleva 52 emitiendo su reconocido ciclo de comidas. Algunas de sus películas más destacadas son "La vendedora de fantasías" y "En la ardiente oscuridad".

Federico Luppi: actor de varios éxitos

1936 - Nació Federico José Luppi, quien fue un actor que obtuvo diversos premios durante su vasta trayectoria. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El laberinto del fauno", "Sol de otoño", "Caballos salvajes", "Matar al abuelito", "La Patagonia rebelde" y "Plata dulce".

Secuestro de Juan Manuel Fangio

1958 - Un grupo de rebeldes pertenecientes al Comando 26 de julio, liderados por Oscar Lucero, secuestró al piloto de automovilismo Juan Manuel Fangio en Cuba en vísperas de una carrera que se iba a llevar a cabo en El Malecón de La Habana. El campeòn del mundo fue liberado a las 28 horas.

Arturo Frondizi, nuevo presidente

1958 - El candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), Arturo Frondizi, se impuso en las elecciones presidenciales con algo más de 4 millones de votos sobre el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), Ricardo Balbín, que obtuvo algo más de 2,6 millones de votos.

Arturo Frondizi venció a Ricardo Balbín.

Stan Laurel: un "flaco" humor

1965 - Murió Arthur Stanley Jefferson, más conocido como Stan Laurel, quien fue un escritor, director y actor británico de cine cómico, del dúo "El Gordo y el Flaco" (junto a Oliver Hardy). Participó en varias películas del cine mudo y sonoras. Entre sus filmaciones más destacadas figuran "The lucky dog", "Nuts in May" y "Robinsones atómicos", entre otras.

Residente: un canto a la resistencia

1978 - Nació René Pérez Joglar más conocido como Residente, quien es un cantante, compositor y productor puertorriqueño que ha sido miembro fundador y vocalista de la banda Calle 13. Algunas de sus canciones más importantes son "Atrévete-te-te", "No hay nadie como tú" y "Calma pueblo".

Dakota Fanning: proyección a futuro

1994 - Nació Hannah Dakota Fanning, quien es una actriz y modelo estadounidense que es considerada como una de las estrellas infantiles más importantes del mundo en su época. Algunas de sus películas más destacadas son "Soy Sam", "La guerra de los mundos" y "El benefactor".