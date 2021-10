Fundación de San Antonio de Areco

1730 - En la provincia de Buenos Aires se fundó la localidad de San Antonio de Areco que es conocida como la "Capital nacional de la tradición", declarada en enero de 2015 por la ley 27.105. Tiene una población de más de 23 mil habitantes y su economía se basa en la agricultura y ganadería.

San Antonio de Areco, entre lo colonial y lo campestre.

Batalla de Cepeda

1859 - Se produjo la batalla de Cepeda (en cercanías de la localidad bonaerense de Pergamino) donde se enfrentaron las fuerzas del Estado de Buenos Aires, comandadas por Bartolomé Mitre, frente a las de la Confederación Argentina, lideradas por Justo José de Urquiza, venciendo éstos últimos.

Victoria unitaria en Cepeda.

Mariquita Sánchez de Thompson: pilar de la revolución

1868 - Murió Mariquita Sánchez de Thompson, quien fue una patriota que participó activamente de la Revolución de Mayo, y en cuyas tertulias convocaba a los patriotas más importantes de aquella época. Es también recordada porque en su vivienda se entonó por primera vez el Himno Nacional Argentino.

Mariquita Sánchez de Thompson, una de las claves de la Revolución de Mayo.

José Félix Uriburu: familia de presidentes

1914 - Murió José Félix Evaristo Uriburu, quien fue un abogado y político que llegó a ser presidente de la nación en el período entre 1895 y 1898. Durante su mandato el gobierno llevó adelante una política de inversiones públicas, como el Museo Nacional de Bellas Artes, Facultad de Medicina o la Escuela Otto Krause.

Johnny Carson: el señor show

1925 - Nació Johnny Carson, quien fue un actor, comediante, presentador de televisión y escritor estadounidense que tuvo una trayectoria de medio siglo. De hecho, su ciclo "The tonight show" tuvo una duración de 30 años al aire, además recibió seis premios Grammy, entre otros galardones.

Pelé: simplemente O Rei

1940 - Nació Edson Arantes Do Nascimento, más conocido como Pelé, quien es un ex futbolista brasileño que es considerado como uno de los mejores de la historia. Se desempeñó en el Santos, Cosmos de Nueva York y la selección nacional con la cual ganó tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970).

Pelé, entre los grandes de la historia del fútbol.

Destacado Premio Nobel de Medicina

1947 - El catedrático Bernardo Alberto Houssay obtuvo el Premio Nobel de Medicina siendo el primer latinoamericano en lograrlo en esta categoría. Al analizar la diabetes, el galardón quedó en sus manos por lograr comprender el rol de la glándula hipófisis en el metabolismo de los azúcares.

Charly García: prócer del rock nacional

1951 - Nació Carlos Alberto García, más conocido como Charly García, quien es un músico, compositor, cantautor y productor de rock que es uno de los íconos de la música nacional. Algunos de sus temas más destacados son "Yo no quiero volverme tan loco", "No me dejan salir" y "Cerca de la revolución".

Federico Moura: pasión por la música

1951 - Nació Federico José Moura, quien fue un músico, cantautor, compositor y productor de rock, que es considerado como uno de los más influyentes de nuestro continente. Algunos de sus temas más importantes son "Pronta entrega", "Una luna de miel en la mano" e "Imágenes paganas".

Masacre en Rusia

2002 - Se produjo la denominada "Crisis de rehenes del teatro Dubrovka de Moscù", donde al menos terroristas chechenos tomaron de rehenes a 850 personas, que terminaron con la vida de al menos 170 de ellos, contando terroristas y espectadores que fueron a ver una obra de teatro.