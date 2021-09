Mariano Moreno: primer periodista nacional

1778 - Nació Mariano Moreno, quien fue un periodista, abogado y político que se desempeñó como secretario de la Primera Junta de Gobierno del año 1810 junto a Domingo Matheu y Juan Larrea. Además, ha sido director y redactor de La Gazeta de Buenos Aires fundada por la Primera Junta e impulsor de la creación de la Biblioteca Pública.

Descubriendo a Neptuno

1846 - En Europa los astrónomos Urbain Le Verrier (francés) y John Couch Adams (británico) descubrieron el planeta Neptuno. La particularidad de este descubrimiento, es que a diferencia de otros planetas o satélites encontrados recientemente, este planet. se predijo matemáticamente por Le Verrier antes de ser observado directamente.

Neptuno, uno de los "últimos" planetas.

José Gervasio de Artigas: el gran caudillo "oriental"

1850 - Murió José Gervasio de Artigas, quien fue un militar y estadista uruguayo que actuó durante la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es honrado en ambas márgenes del Río de la Plata, siendo el máximo prócer de Uruguay (llamado el Jefe de los Orientales) y también una figura importante en nuestro país.

José de Artigas fue clave en la independencia uruguaya.

Ricardo Gutiérrez: creador del Hospital de Niños

1896 - Murió Ricardo Gutiérrez, quien fue un médico, periodista y poeta, que ha sido el principal impulsor de la creación del Hospital de Niños de la ciudad de Buenos Aires, que finalmente abrió sus puertas el 30 de abril de 1875, y que años más tarde llevaría su nombre, cuando así se lo designó en el año 1945.

Julio Iglesias: romance adentro y fuera del escenario

1943 - Nació Julio José Iglesias de la Cueva más conocido como Julio Iglesias, quien es un cantante, compositor y productor español que es reconocido como el músico latino que más discos ha vendido en la historia. Algunas de sus canciones más destacadas son "Me olvidé de vivir", "La carretera", "Manuela", "Un canto a Galicia", "Hey" y "Quijote".

Julio Iglesias trascendió décadas con su música.

Bruce Springsteen: el "jefe" vino al mundo

1949 - Nació Bruce Frederick Joseph Springsteen, quien es un cantante, músico y compositor estadounidense cuyas ventas superan los 64,5 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 120 millones a nivel mundial. Algunos de sus temas más conocidos son "Dancing in the dark", "Streets of Philadelphia" y "Born in the U.S.A".

Otro gobierno de facto

1955 - Asumió la presidencia de la nación el General Eduardo Lonardi, luego de que la Revolución Libertadora llevara a cabo el Golpe de Estado y destituyera así al Presidente Juan Domingo Perón días atrás, luego asumiría interinamente algunos días José Domingo Molina Gómez, para así llegar más tarde Lonardi. Sería desplazado del gobierno 2 meses después.

Nueva presidencia de Perón

1973 - Juan Domingo Perón fue electo presidente por tercera vez tras lograr un amplio triunfo en los comicios de la fórmula Perón - Perón con casi el 62% de los votos, contra 24 puntos porcentuales de la UCR de Balbin que salió segundo, cumpliendo así el cierre de una etapa inestable de dictaduras, presidentes de facto por casi dos décadas.

Accidente nuclear en nuestro país

1983 - En el partido bonaerense de San Martín, dentro de las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes se produjo el accidente nuclear del reactor RA-2, el más grave en la historia del desarrollo nuclear de Argentina. Se registró un muerte y otras 17 personas sufrieron diferentes niveles de radiación dependiendo de la distancia al accidente.

Juan Martín del Potro: la "torre" de Tandil

1988 - Nació Juan Martín del Potro, quien es un tenista profesional que se convirtió en el primer jugador en la historia de la ATP en ganar cuatro torneos consecutivos en condición de debutante. Hasta el momento ganó en su carrera 22 títulos, entre los cuales figura el US Open de 2009 cuando derrotó a Roger Federer. Además se adjudicó una Copa Davis.