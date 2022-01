Calígula: final de una dinastía

41 - Murió Cayo Julio César Augusto Germánico más conocido como Calígula, quien fue un emperador romano que perteneció a la dinastía Julio-Claudia del año 37 al 41. Si bien su reinado tuvo un buen comienzo, tras un tiempo tuvo una serie de errores en la administración y derivó en una crisis económica y la hambruna del pueblo.

Fundación de General San Martín

1866 - Se fundó en la provincia de San Juan la ciudad de General San Martín por parte de Camilo Rojo. Tiene una población mayor a los 13 mil habitantes y está rodeada por los cerros Villicum, las lomas Ullum, El Saldo y Tierritas y es bañada por el río San Juan. Su economía se basa en la plantación de vid, frutas y hortalizas.

San Martín, una apacible localidad en San Juan.

Fundación de Independiente Rivadavia

1913 - Se fundó en la ciudad de Mendoza el Club Independiente Rivadavia que es considerado como uno de los conjuntos más importantes de la provincia. Su estadio se llama Bautista Gargantini y tiene capacidad para 24 mil espectadores, y su vida futbolística se reparte entre los torneos federales y la Primera Nacional.

Independiente, animador de la B Nacional.

Ernest Borgnine: ícono de Hollywood

1917 - Nació Ernest Borgnine, quien fue un actor estadounidense que se adjudicó un Premio Oscar como mejor actor por su participación en la película "Marty" (1955). Otras cintas en las que se destacó fueron "De aquí a la eternidad", "Veracruz", "Barrabás", "Doce del patíbulo", "Estación Polar Cebra" y "La aventura del Poseidón".

Neil Diamond: un canto particular

1941 - Nació Neil Leslie Diamond, quien es un compositor, cantante, guitarrista, actor y productor estadounidense que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Algunas de sus canciones más importantes son "Song sung blue", "Heartlight", "If you know what i mean", "Desiree", "Longfellow serenade" y "America".

Victor Heredia: de lo nuestro...lo mejor

1947 - Nació Victor Ramón Cournour Heredia, quien es un cantante que es considerado como uno de los más importantes de latinoamérica. Algunas de sus canciones más importantes son "Todavía cantamos", "Razón de vivir", "Coraje", "El viejo Matías", "Sobreviviendo", "Amanecer frente a tu casa" y "Ojos de cielo".

Nastassja Kinski: belleza y actuación

1961 - Nació Nastassja Aglaia Nakszynski más conocida como Nastassja Kinski, quien es una actriz alemana con una vasta trayectoria en el cine estadounidense. Algunas de sus películas más importantes son "Jugando con el corazón", "Inocencia robada", "Alguien espera", "El sol también sale de noche" y "Los amantes de María".

Winston Churchill: guardián de Inglaterra

1965 - Murió Winston Leonard Spencer Churchill, quien fue un político, estadista, historiador y escritor británico que llegó a ser Primer ministro desde 1940 a 1945. Es considerado como uno de los grandes líderes por su conducción al frente del Reino Unido, y es el único primer ministro británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Winston Churchill, estratega inglés al servicio de la reina.

Larry Fine: humor "chiflado"

1975 - Murió Louis Feinberg más conocido como Larry Fine, quien fue un actor y comediante estadounidense que es famoso por ser uno de los tres primeros, junto con Moe y Shemp Howard, en protagonizar la serie cómica "Los Tres Chiflados". Algunas películas destacadas fueron "The Three Stooges meet Hercules" y "Scrambled brains".

Luis Suárez: goleador de raza

1987 - Nació Luis Alberto Suárez Díaz, quien es un futbolista uruguayo que se desempeñó en Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid, Nacional de Montevideo, Groningen, Ajax y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa América de 2011. Además, ganó una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes y varios títulos con Barcelona.