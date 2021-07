Simón Bolívar: líder americano

1783 - Nació Simón José Bolívar Palacios, quien fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Se trató de una de las figuras más representativas en la guerras del continente frente a los españoles, siendo partícipe en la independencia d varios países de la región.

Simón Bolívar liberó el norte del continente.

Fin de la esclavitud en Chile

1823 - Chile abolió la esclavitud al declarar la libertad absoluta, y de esta manera, se terminó con tres siglos en estos territorios, iniciado con la llegada de los españoles en inicios del siglo XVI. El decreto fue firmado por el director supremo local, Ramón Freire, y su ministro del interior, Mariano Egaña.

Amelia Earhart: con alas de mujer

1898 - Nació Amelia Earhart, quien fue una aviadora estadounidense que se convirtió en la primera mujer en cruzar el océano Atlántico piloteando un avión. Este logro tuvo lugar en junio de 1928, cuando a bordo de un Fokker partió desde la costa estadounidense y llegó a la localidad galesa de Burry Port.

Amelia Earhart, primer mujer en cruzar el Atlántico.

Fundación de Rada Tilly

1948 - Se fundó la localidad chubutense de Rada Tilly, que nació tras un proyecto de conservación de la reserva natural de la zona por parte del entonces presidente de la nación, Juan Domingo Perón. Tiene una superficie de casi 20 kilómetros cuadrados y una población superior a los 9 mil habitantes.

Linda Carter: una mujer "maravillosa"

1951 - Nació Lynda Carter, quien es una actriz y cantante estadounidense que es reconocida a nivel mundial, por protagonizar la serie televisiva "La mujer maravilla". Entre sus películas más destacadas figuran "Super soldados", "Los Dukes de Hazzard", "Brillando en una botella" y "Cielo alto".

Su personaje marcó una década.

Patricia Palmer: actuación completa

1955 - Nació Patricia Palmer, quien es una actriz, guionista, productora y directora, que se destaca en cine, teatro y televisión. Algunos de sus programas televisivos más destacados son "Libertad condicionada", "Regalo del cielo", "Más allá del horizonte", "Sos mi vida", "Señores papis" y "La leona".

Karl Malone: con la "naranja" en la cabeza

1963 - Nació Karl Malone, quien fue un ex basquetbolista estadounidense y que actualmente, es el segundo jugador con más tantos anotados en la NBA. Ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, dos veces recibió el Premio al jugador más valioso. Se desempeñó en Los Ángeles Lakers y Utah Jazz.

Karl Malone, un símbolo de la NBA.

Vicentico: un canto a la música

1964 - Nació Gabriel Fernández Capello más conocido como Vicentico, quien es un cantante, músico y compositor que es el cofundador de la banda Los Fabulosos Cadillacs. Recibió dos Premios Grammys latinos por sus canciones "Esclavo de tu amor" y "Creo que me enamoré".

Jennifer López: nace una estrella

1969 - Nació Jennifer López, quien es una cantante, actriz, bailarina, productora, empresaria y coreógrafa estadounidense, que vendió millones de discos en todo el mundo. Entre sus canciones más destacadas figuran "No me ames", "Jenny from the block", "Que hiciste", "On the floor" y "Dance again".

Jennifer López, pasión arriba del escenario.

Peter Sellers: la pantera lo llora

1980 - Murió Richard Henry Sellers, más conocido como Peter Sellers, quien fue un actor y comediante británico, que es reconocido por su participación en las películas de "La pantera rosa". Otras cintas destacadas son "El quinteto de la muerte", "La batalla de sexos", "El mayor mujeriego" y "La millonaria".