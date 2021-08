Día del Peluquero

En Argentina, el Día del Peluquero tiene su origen en 1877. Sin embargo, en el resto del mundo la fecha se destaca hace más de 700 años.

Nació la ciudad de San Luis

1594 - El español Luis Jufré de Loaysa y Meneses fundó la ciudad de San Luis de Loyola Nueva Medina del Río Seco, hoy conocida como la capital puntana. Tiene 13.120 kilómetros cuadrados y una población de 169 947 habitantes. Además, es uno de los principales centros industriales de nuestro país.

Narciso Ibañez Menta: maestro del terror y suspenso

1912 - Nació Narciso Ibáñez Menta, quien fue un actor y director de teatro español, que se destacó por su actuación en las películas de suspenso y terror nacional, Uruguay y de su país. Algunas de sus filmaciones más destacadas son "La muerte está mintiendo", "Historia de crimenes", "La bestia debe morir", "Obras maestras del terror" y "Pasto de fieras".

Narciso Ibañez Menta y una de sus tantas producciones.

José María Muñoz: relatos de un gran periodista

1924 - Nació José María Muñoz, quien fue un locutor, relator y periodista deportivo que se destacó por imponer un particular estilo de relato en los partidos de fútbol. Además, trabajó en Radio Rivadavia de la que fue Director de Deportes entre 1958 y 1992, y Director de la radio entre 1971 y 1992. También fue Director de Deportes de Canal 7, entre 1970 y 1973.

Sean Connery: Sir James Bond

1930 - Nació Thomas Sean Connery, quien es un actor y productor escocés que se adjudicó el Premio Oscar en 1987 como actor de reparto por la película "Los intocables". Se destacó por ser la cara principal en la saga de James Bond, el agente 007, en los primeros años. Otras cintas destacadas son "El nombre de la rosa", "La Roca" y "Highlander".

Sean Connery encarnó al primer James Bond.

Tragedia china

1931 - En el este de China, el agua del Gran Canal de China arrastró durante la noche varios diques cerca del lago Gaoyou. Se ahogaron unas 200.000 personas que estaban durmiendo. De hecho, entre julio y noviembre de ese año perdieron la vida unos 4 millones de personas por las inundaciones y las enfermedades relacionadas, como cólera y tifus.

Gene Simmons: otra "lengua filosa"

1949 - Nació Chaim Witz, más conocido como Gene Simmons, quien es un músico, productor, compositor, bajista y vocalista israelí-estadounidense de la banda de rock Kiss. Participa cantando en canciones como "Rock and Roll All Nite", "A World Without Heroes", "I Love It Loud "," Calling Dr.Love", "Unholy ", "Spit" y "Boomerang".

Elvis Costello: sin escalas del punk al pop

1954 - Nació Declan Patrick MacManus, más conocido como Elvis Costello, quien es un músico, cantante y compositor británico. Si bien se inició en la escena pub rock londinense a mitad de los 70, luego fue cambiando su estilo. Algunas de sus canciones más reconocidas son "Less than zero", "She". "My aim is true", "Armed Forces" y "Il Sogno".

Claudia Schiffer: modelo de mujer

1970 - Nació Claudia Schiffer, quien es una modelo alemana que es considerada como una de las más importantes de la moda contemporánea. Juntó con sus compñaeras Naomi Campbell y Cindy Crawford, conformaron el trío de las más famosas supermodelos de los años 1990, y en el caso de la teutona, su fortuna alcanzó los 100 millones de dólares.

En su momento, una de las modelos más cotizadas.

Truman Capote: lloran las plumas

1984 - Murió Truman Streckfus Persons, más conocido como Truman Capote, quien fue un escritor y periodista estadounidense, que recibió diversos premios en su vasta trayectoria. Algunas de sus obras más reconocidas son "Desayuno en Tiffany's", "A sangre fría", "El Gran Gatsby", "Un recuerdo navideño", "Una guitarra de diamantes" y "El arpa de hierba".

Ariana Grande: salida de nuevo disco

2014 - La cantante estadounidense Ariana Grande lanzó su segundo álbum de estudio "My Everything" por medio de la compañía discográfica Republic Records. Algunos de sus temas destacados son "One last time", "Problem", "Break Your Heart Right Back", "My everything", "Break free", "Just a Little Bit of Your Heart" y "Love me harder".