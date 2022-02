Víctor Hugo: un señor poeta

1802 - Nació Víctor Marie Hugo, quien fue poeta, dramaturgo y novelista romántico francés que es considerado como uno de los más importantes exponentes de la lengua francesa. Algunas de sus obras más importantes fueron "Las hojas de otoño", "Nuestra Señora de París", "Los miserables" y "Odas y baladas".

Buffalo Bill: entre el entretenimiento y la milicia

1846 - Nació William Frederick "Buffalo Bill" Cody, quien fue un explorador, cazador y empresario estadounidense que trabajó en el mundo de los espectáculos. Durante la Guerra de secesión sirvió como soldado en el Ejército de la Unión desde 1863 hasta 1865. También participó en las Guerras Indias.

Agustín Justo: cuestión de estado

1876 - Nació Agustín Pedro Justo, quien fue un ingeniero, militar, diplomático y político que llegó a ser presidente de la nación entre 1932 y 1938. En un mandato cuestionado, uno de los pocos logros fue la destacada labor de su canciller Carlos Saavedra Lamas, quien logró el Premio Nobel de la Paz en 1936.

Ariel Sharon: patriarca de Israel

1928 - Nació Ariel Sharon, quien fue un político y militar israelí que ha sido Primer Ministro de su país entre 2001 y 2006. Además, ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Infraestructura Nacional, ministro de Vivienda y Construcción y ministro de Industria, Comercio y Trabajo.

Johnny Cash: música y leyenda

1932 - Nació John R. "Johnny" Cash, quien fue un cantante, compositor, actor, guitarrista y autor estadounidense, que es considerado como uno de los más influyentes en los géneros del country, rock and roll y gospel del siglo XX. Algunos temas destacados son "Man in black" y "I walk the line".

María Creuza: color y calor de Brasil

1944 - Nació María Creuza, quien es una cantante brasileña que tiene una vasta trayectoria en la música de su país desde la década de 1960. Algunos de sus discos más destacados son "Yo...María Creuza", "Pura magia", "La mitad del mundo", "Yo sé que te voy a amar", "Seducción" y "Poético".

Michael Bolton: puro romanticismo

1953 - Nació Michael Bolotin más conocido como Michael Bolton, quien es un cantante estadounidense que logró grandes éxitos en las décadas del 80 y 90. Algunas de sus canciones más importantes son "When a man loves a woman", "Said I loved you ...but i lied" y "To love somebody".

Silvio Oltra: una vida a toda velocidad

1958 - Nació Silvio Héctor Oltra, quien fue un piloto de automovilismo y cantautor que ha sido campeón del Turismo Competición 2000 en 1987. Además, compitió en categorías como el Turismo Nacional, Turismo Carretera, Supercart, Fórmula Renault Argentina y Fórmula 3 Sudamericana.

Hernán Díaz: la "hormiga" trabajadora de River

1965 - Nació Hernán Edgardo Díaz, quien es un ex futbolista que se desempeñó en Rosario Central, River, Los Andes, Colón de Santa Fe y la selección nacional. Se adjudicó la Copa Libertadores de América, Supercopa Sudamericana y ocho títulos con el "millonario" y uno con el "canalla".

Natalia Lafourcade: talento musical

1984 - Nació Marìa Natalia Lafourcade Silva, quien es una cantante, productora, compositora, diseñadora, filántropa y activista mexicana que ha ganado diversos premios en su trayectoria musical. Algunas de sus canciones más destacadas son "Nunca es suficiente", "Soledad y el mar" y "Alma mía".