Cosme Argerich: médico de campaña

1758 - Nació Cosme Mariano Argerich, quien fue un médico que participó activamente en la Revolución de Mayo de 1810. Actuó en las invasiones inglesas como oficial segundo pero con el inicio de las batallas se destacó como cirujano en la tienda de campaña. También fue cirujano en el Ejército del Norte.

Fundación de Carmen de Areco

1812 - Se fundó la localidad bonaerense de Carmen de Areco cuyo primer alcalde fue Hipólito Delgado. La ciudad tiene una población de más de 12 mil habitantes y está ubicada sobre el kilómetro 139 de la ruta nacional 7. Su economía está basada en el sector turístico y la agricultura y ganadería zonal.

Carmen de Areco, pintoresca y histórica.

Santiago Gómez Cou: carisma y talento "charrúa"

1903 - Nació Santiago Gómez Cou, quien fue un actor uruguayo que repartió su carrera entre su país y Argentina. Ha participado en una gran cantidad de cintas entre las cuales se pueden destacar las siguientes: "Busco un marido para mi mujer", "El misterio del cuarto amarillo", "La familia Falcón" y "Fiebre".

Bryan Ferry: un artista con estilo

1945 - Nació Bryan Ferry, quien es un músico, cantautor y actor británico que se destacó por su música sobre todo en la década del 70, cuando cosechó varios éxitos. Algunas de sus canciones más importantes son "This is tomorrow", "Tokyo Joe", "Sign of the times" y "Slave to love".

Olivia Newton-John: música y cine

1948 - Nació Olivia Newton-John, quien es una cantante y actriz australiana que alcanzó gran éxito con su música en la década del 70, 80 y parte de los 90. Tiene varias canciones destacadas como "Physical", "Magic", "I honestly love you", "You're the one that I want" y "Have you never been mellow".

Olivia Newton-John y su gran amigo John Travolta.

El comienzo del fin para The Beatles

1969 - Se publicó el duodécimo álbum de estudio de la banda británica de rock y pop The Beatles, que se llamó "Abbey Road" y fue uno de los discos más importantes del grupo. Algunas de sus canciones más destacadas son "Come together", "Here comes the sun", "Oh! darling" y ''Because".

Tragedia en Bolivia

1969 - En cercanías de la localidad boliviana de Viloco se produjo la tragedia que lleva su nombre, en la cual una aeronave Douglas DC-6B que llevaba al plantel del equipo de The Strongest cayó a la tierra. En el siniestro murieron 74 personas entre ellas futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes y pasajeros.

El hecho enlutó a todo Bolivia.

Serena Williams: la reina del tenis

1981 - Nació Serena Jameka Williams Price, quien es una tenista profesional estadounidense que estuvo en la cima del ranking de este deporte por espacio de 319 semanas. Se adjudicó 75 títulos de la ATP, entre ellos 23 Grand Slams, una Fed Cup, dos Copa Hopman y cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos.

Serena Williams es una de las mejores tenistas de la historia.

Nuevo álbum de Franco De Vita

2006 - El cantante ítalo-venezolano Franco De Vita sacó al mercado su segundo álbum en vivo llamado "Mil y una historias: en vivo", que fue lanzado por la empresa discográfica Sony Music. Algunas de sus canciones más destacadas son "Te veo venir soledad" y "Tú de qué vas".

Paul Newman: de galán a actor de raza

2008 - Murió Paul Leonard Newman, quien fue un actor, director y productor estadounidense que ganó dos Premios Oscar, uno en 1986 como mejor actor por "El color del dinero" y otro honorífico en 1985. Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Camino a la perdición", "El buscavidas" y "Hud".