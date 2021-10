Terremoto en San Juan

1894 - En la provincia de San Juan se produjo el terremoto de mayor magnitud en la historia de nuestro país con una magnitud de entre 8,6 y 8,9 en la escala sismológica de magnitud de momento. Causó graves daños y víctimas en San Juan, así como en La Rioja, y menores daños en la Catamarca, Córdoba, San Luis, Mendoza, hasta a más de 500 km del epicentro.

Terrible sismo en San Juan.

Tristán: de profesión, capocómico

1937 - Nació Tristán Díaz Ocampo, quien es un actor y humorista de gran trayectoria en cine, teatro y televisión por más de medio siglo. Algunas de sus pleículas más destacadas son "Los vampiros los prefieren gorditos", "Hay que romper la rutina", "Los caballeros de la cama redonda", "Los doctores las prefieren desnudas" y "Ya tiene comisario el pueblo".

Tristán, uno de los capos de humor.

Luis Di Palma: pasión por la velocidad

1944 - Nació Luis Rubén Luis Di Palma, quien fue un piloto de automovilismo que es considerado como uno de los más destacadps en al historia de este deporte. Se adjudicó dos títulos en la categoría de Turismo Carretera, dos en Sport Prototipo Argentino, dos en Fórmula 1 Mecánica Argentina, uno en el TC 2000 y uno en Supercart.

Lula Da Silva: de obrero a presidente

1945 - Nació Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien es un líder sindical y político brasileño, que llegó a ser presidente de su nación entre 2003 y 2011. Se considera que su gobierno fue clave para los éxitos económicos de su país, en particular en materia de reducción de la pobreza, con programas sociales como "Hambre Cero", que sacó de la pobreza a millones de personas.

Lula, símbolo en Brasil.

Mónica Gonzaga: belleza y talento juntos

1957 - Nació Mónica Hebe González más conocida como Mónica Gonzaga, quien es una actriz, vedette y modelo que posee una extensa carrera actoral. Algunas de sus películas más destacadas son "Expertos en pinchazos", "La discoteca del amor", "Mirame la palomita", "Los bañeros más locos del mundo" y "Los taxistas del humor".

Simon Le Bon: la voz de Duran Duran

1958 - Nació Simon John Charles Le Bon, quien es un vocalista y compositor británico de la banda Duran Duran, que tiene una trayectoria de más de 40 años en el escenario. Algunas de sus canciones más destacadas son "Notorious", "A view to kill", Ordinary world", "Save a prayer", "Hungry like a wolf", "New moon on Monday" y "The reflex".

1970 - El doctor Luis Federico Leloir recibió el Premio Nóbel en Química mediante una serie de investigaciones basándose en los nucleótidos de azúcar y el protagonismo de estos en la elaboración de los hidratos de carbono, posibilitando avances en el entendimiento de esta rama de la química y medicina, así como enfermedades como la hereditaria galactosemia.

A medio siglo de la obtención del Premio Nobel.

Elena Roger: una voz única y particular

1974 - Nació Elena Roger, quien es una cantante y actriz que es conocida por haber ganado, en 2009, el Premio Olivier a la Mejor Actriz en Obra Musical por su actuación protagónica en "PIAF", entre otros galardones recibidos. Algunas de sus películas más destacadas son "Wakolda", "Amapola", "La vida anterior", "Un amor" y "Lejos de Pekín".

Néstor Kirchner: dejó un legado en la política

2010 - Murió Néstor Carlos Kirchner, quien fue un un abogado y político que llegó a ser presidente de la Nación Argentina entre 2003 y 2007. También se desempeñó como gobernador de la provincia de Santa Cruz entre 1991 y 2003, y fue diputado por la provincia de Buenos Aires desde 2009 hasta su fallecimiento.

Último Censo Nacional

2010 - El INDEC llevó a cabo el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, conocido como el " Censo del Bicentenario", honrando los 200 años cumplidos de la Revolución de Mayo. Se obtuvo un total de habitantes de 40.117.096 con un crecimiento desde el último censo en 2001 de un 10,6% con una tasa de crecimiento anual de casi 11,4%.