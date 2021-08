Apertura de un símbolo

1778 - En Italia se inauguró el Teatro alla Scala de Milán (su nombre anterior era Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala), con la ópera Europa riconosciuta, de Antonio Salieri (1750-1825). En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos dañaron el teatro. Fue reconstruido y reestrenado el 11 de mayo de 1946 con un concierto dirigido por Arturo Toscanini.

Un gigante que sigue en pie.

Fundación de Quequén

1854 - En la provincia de Buenos Aires, se fundó la localidad balnearia de Quequén. La misma tiene un superficie de 22 kilómetros cuadrados, una población cercana a los 15 mil habitantes, y posee varios sitios de interés para el turismo. Su fuerte económico va de la mano del puerto, en el cual se exportan cereales, pescados, troncos, aceites y subproductos de la industria aceitera.

Primer rugido del "matador"

1902 - En la localidad bonaerense de Victoria, un grupo de 12 jóvenes encabezados por José Dellagiovanna fundaron el Club Atletico Tigre. El "matador" disputó 55 temporadas en la Primera División y pudo alzarse con la Copa de la Superliga 2019, al vencer en la final a Boca. Su estadio tiene capacidad para más de 26 mil personas.

Tigre festeja su título ganado ante Boca.

José Manuel Moreno: simplemente el "Charro"

1916 - Nació José Manuel Moreno, quien fue un futbolista y entrenador que es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país. Se desempeñó en equipos como River, Boca, Universidad Católica, Ferro, Defensor de Uruguay, Independiente de Medellín y la selección nacional con la que ganó dos Copas América.

Nino Bravo: una voz única

1944 - Nació Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido como Nino Bravo, quien fue un cantante español que se destacó en el género de la balada romántica. Es considerada como una de las voces más destacadas de aquel país, y entre sus canciones reconocidas aparecen "Libre", "Te quiero, te quiero", "Voy buscando", "Mi tierra", "Noelia", "Cartas amarillas" y "Carolina".

Final de Juegos Olímpicos en Finlandia

1952 - Se clausuraron los Juegos Olímpicos de Helsinki (Finlandia), en los que participaron los atletas soviéticos por primera vez después de casi medio siglo. Participaron 69 países y casi 5000 atletas de varias naciones del mundo. El medallero fue liderado por Estados Unidos con 40 medallas doradas, seguido por Unión Soviética con 22 y Hungría con 16.

James Hetfield: metal hecho canción

1963 - Nació James Alan Hetfield, quien es un cantante y guitarrista estadounidense, líde. y confundador de la banda de trash metal Metallica. Algunos de los discos más destacados de este grupo son "Master of Pupets", "Kill Em all", "...And Justice for all", "Ride the lightning", "Metallica", "Load", y "Reload", con los cuales vendieron millones de discos en todo el mundo.

¡Hasta siempre, fitito!

1973 - Dejó de fabricarse el Seat 600, un automóvil de turismo del segmento A y el cual hasta ese mismo año se fabricaron 799.419 unidades en la factoría de la Zona Franca de Barcelona, de las que en 2007 aún quedaban unas 10.000 en circulación. Se construyó bajo licencia de la Fiat sobre el original Fiat 600, diseñado por el italiano Dante Giacosa.

Fiat 600, un compañero de emociones.

Final de Juegos Olímpicos en Rusia

1980 - Finalizaron los Juegos Olímpicos de Moscú (hoy Rusia) en los cuales participaron 5179 atletas (4064 hombres y 1115 mujeres) de 80 países, compitiendo en 21 deportes y 204 especialidades. El medallero fue liderado por la Unión Soviética con 80 medallas de oro, luego Alemania Oriental con 47 y después Bulgaria, Cuba e Italia con 8.

Varios países desistieron de participar.

Nace otro disco

1987 - En el Reino Unido, la banda británica de hard rock Def Leppard lanzó al mercado su cuarto álbum de estudio llamado "Hysteria". La discográfica encargada de lanzarlo al mercado fue Universal Music, y los especialistas lo destacaron como el mejor del grupo. Entre sus temas más destacados figuran "Love bites", "Hysteria", "Rocket" y "Animal".