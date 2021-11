Fundación de Newell's

1903 - Se fundó en la ciudad de Rosario el Club Atlético Newell 's Old Boys por parte de Isaac Newell, un inmigrante inglés llegado al país en el año 1869 con 16 años. Participó en 80 temporadas en Primera División y se adjudicó seis títulos a nivel local en el profesionalismo. Su estadio se llama Marcelo Bielsa y tiene una capacidad para 42 mil espectadores.

Media ciudad de Rosario contenta.

Alfredo Stroessner: dictadura en primera persona

1912 - Nació Alfredo Stroessner Matiauda, quien fue un militar, político y dictador paraguayo que bajó un golpe de estado condujo a su nación por 35 años. El Stronismo, fue el más largo período en que una sola persona ha detentado la jefatura de estado y gobierno de un país sudamericano en modo continuo, y el segundo de América Latina después del de Fidel Castro.

Osvaldo Miranda: de lo nuestro, el mejor humor

1915 - Nació Osvaldo Isaías Mathon Miranda, quien fue un actor y comediante de cine, teatro y televisión con una vasta trayectoria en el espectáculo nacional. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Los muchachos de antes no usaban gomina", "Cándida millonaria", "Mi novia es un fantasma", "Amor a primera vista" y "Un muchacho como yo".

Gerhard Muller: ese tanque alemán

1945 - Nació Gerhard Müller, quien fue un ex futbolista alemán que es uno de los seis mayores goleadores de la historia del fútbol. Se desempeñó en equipos como Bayern Munich, Fort Lauderdale Strikers y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa Mundial de 1974 y la Eurocopa de 1972. Ganó tres Liga de Campeones de Europa y una Copa Intercontinental.

Gerhard Muller festejando la obtención del Mundial de 1974.

Dolph Lundgren: gigante escandinavo

1957 - Nació Hans Lundgren más conocido como Dolph Lundgren, quien es un actor, guionista, director y productor sueco que se destacó por participar en películas de artes marciales y acción. Algunas de las más importantes son "Rocky 4", "Maestros del Universo", "Licencia para matar", "Soldado universal", "Aquaman", "Creed II" y "Los indestructibles".

Iván Drago, uno de sus grandes personajes.

Laika llegó al espacio

1957 - La ex Unión Soviética puso en órbita el Sputnik 2 que llevaba a bordo a la perra Laika, que morirá en 5 horas debido al estrés y el sobrecalentamiento de la cápsula. El 29 de enero de 1951, ese país ya había lanzado al espacio (aunque no puesto en órbita) la nave R-1 IIIA-1, que llevaba a los perros Tsygan y Dezik, que sobrevivieron ambos al vuelo.

La travesía de Laika duró unas pocas horas.

Arturo de Córdova: talento mexicano con roce internacional

1973 - Murió Arturo García Rodríguez más conocido como Arturo de Córdova, quien fue un actor mexicano que ha sido protagonista de la llamada "Época de Oro del cine mexicano". Algunas de sus cintas más destacadas fueron "Dios se lo pague", "El hombre sin rostro", "La diosa arrodillada", "El conde de Montecristo" y "La noche de los mayas".

Pablo Aimar: magia en el campo de juego

1979 - Nació Pablo César Aimar, quien es un ex futbolista y entrenador que se desempeñó en equipos como River, Valencia, Zaragoza, Benfica, Johor Darul Takzim, Estudiantes de Río Cuarto y la selección nacional. Ganó varios títulos locales con River, Valencia y Benfica, y a nivel internacional se adjudicó una Copa de la UEFA y Supercopa con el equipo español.

Otro disco de Bon Jovi

1992 - La banda estadounidense de hard rock Bon Jovi, lanzó al mercado su quinto álbum de estudio titulado "Keep The Faith", por parte de la compañía discográfica Mercury Records. Algunos de sus temas más destacados son "In these arms", "Keep the faith", "Bed of roses", "I believe", "I will sleep when I am dead", "Dry county" y "Woman in love".

Tragedia en Río Tercero

1995 - Explotó en la ciudad cordobesa de Río Tercero una fábrica de armamento militar donde hubo que lamentar 7 personas muertas y más de 300 heridos, con infinidad de casas destruidas y dañadas, donde quedó toda la localidad desperdigada con municiones de guerra y esquirlas propias de las tremendas explosiones del polvorín.